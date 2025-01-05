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Что полезнее: сельдь или красная рыба? Ответ может вас удивить

Фото: Какая рыба самая полезная (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сельдь и красная рыба, например лосось или форель, являются популярными продуктами на украинских столах. Оба вида рыбы богаты полезными веществами, однако они имеют свои преимущества и недостатки. Так что же выбрать, если вы хотите получить максимум пользы для здоровья?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler).

Селедка - доступный суперфуд

Польза для здоровья

  • Сельдь содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и поддерживают здоровье сердца.
  • Она богата витамином D, необходимым для укрепления костей и поддержания иммунной системы.
  • Йод и селен в сельди улучшают работу щитовидной железы и обладают антиоксидантным эффектом.

Цена и доступность

Сельдь намного дешевле, чем красная рыба, что делает ее доступным источником полезных веществ для большинства украинцев.

Недостатки

  • Сельдь обычно продается в соленом виде, что повышает риск употребления чрезмерного количества соли. Это может быть проблемой для людей с гипертонией или заболеваниями почек.

Красная рыба - изысканный деликатес

Польза для здоровья

  • Красная рыба также богата омега-3 жирными кислотами, однако их концентрация может быть даже выше, чем в сельди.
  • Она содержит витамины группы В, которые поддерживают нервную систему и энергетический обмен.
  • Астаксантин, природный антиоксидант в красной рыбе, способствует защите клеток от старения.

Недостатки

  • Красная рыба дороже, а некоторые ее виды, в частности лосось, могут выращиваться на фермах с использованием искусственных добавок, что снижает ее пользу.
  • Высокое содержание жиров делает ее более калорийной, поэтому употреблять ее нужно в умеренных количествах.

Что выбрать из рыбы?

  • Если вы ищете доступный и полезный продукт, который укрепит ваш организм, выбирайте сельдь.
  • Если есть возможность и хотите добавить в рацион изысканное блюдо с мощными антиоксидантными свойствами, обратите внимание на красную рыбу.

Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Lipidology, подтверждает, что регулярное употребление омега-3 жирных кислот из рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%. В то же время, эксперты советуют сочетать в рационе разные виды рыбы, чтобы получить максимальную пользу.

И сельдь, и красная рыба имеют свои уникальные свойства. Оптимальным решением будет чередовать эти продукты, чтобы наслаждаться их вкусом и пользой для здоровья.

 

Читайте также, как сельдь влияет на организм.

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В материале использованы такие источники - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.

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