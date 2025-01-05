Что полезнее: сельдь или красная рыба? Ответ может вас удивить

Сельдь и красная рыба, например лосось или форель, являются популярными продуктами на украинских столах. Оба вида рыбы богаты полезными веществами, однако они имеют свои преимущества и недостатки. Так что же выбрать, если вы хотите получить максимум пользы для здоровья?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler).
Польза для здоровья
Цена и доступность
Сельдь намного дешевле, чем красная рыба, что делает ее доступным источником полезных веществ для большинства украинцев.
Недостатки
Польза для здоровья
Недостатки
Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Lipidology, подтверждает, что регулярное употребление омега-3 жирных кислот из рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20-30%. В то же время, эксперты советуют сочетать в рационе разные виды рыбы, чтобы получить максимальную пользу.
И сельдь, и красная рыба имеют свои уникальные свойства. Оптимальным решением будет чередовать эти продукты, чтобы наслаждаться их вкусом и пользой для здоровья.
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В материале использованы такие источники - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.