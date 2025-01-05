Що корисніше: оселедець чи червона риба? Відповідь може вас здивувати
Оселедець та червона риба, як-от лосось чи форель, є популярними продуктами на українських столах. Обидва види риби багаті на корисні речовини, проте вони мають свої переваги й недоліки. Тож що обрати, якщо ви хочете отримати максимум користі для здоров’я?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler).
Оселедець - доступний суперфуд
Користь для здоров'я
- Оселедець містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та підтримують здоров’я серця.
- Він багатий на вітамін D, необхідний для зміцнення кісток і підтримки імунної системи.
- Йод і селен в оселедці покращують роботу щитоподібної залози та мають антиоксидантний ефект.
Ціна та доступність
Оселедець є набагато дешевшим, ніж червона риба, що робить його доступним джерелом корисних речовин для більшості українців.
Недоліки
- Оселедець зазвичай продається в солоному вигляді, що підвищує ризик вживання надмірної кількості солі. Це може бути проблемою для людей із гіпертонією чи захворюваннями нирок.
Червона риба - вишуканий делікатес
Користь для здоров'я
- Червона риба також багата на омега-3 жирні кислоти, однак їх концентрація може бути навіть вищою, ніж у оселедці.
- Вона містить вітаміни групи В, які підтримують нервову систему та енергетичний обмін.
- Астаксантин, природний антиоксидант у червоній рибі, сприяє захисту клітин від старіння.
Недоліки
- Червона риба дорожча, а деякі її види, зокрема лосось, можуть вирощуватися на фермах із використанням штучних добавок, що знижує її користь.
- Високий вміст жирів робить її калорійнішою, тому вживати її потрібно в помірних кількостях.
Що обрати з риби?
- Якщо ви шукаєте доступний і корисний продукт, який зміцнить ваш організм, обирайте оселедець.
- Якщо маєте можливість і хочете додати до раціону вишукану страву з потужними антиоксидантними властивостями, зверніть увагу на червону рибу.
Дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Lipidology, підтверджує, що регулярне вживання омега-3 жирних кислот із риби знижує ризик серцево-судинних захворювань на 20-30%. Водночас, експерти радять поєднувати в раціоні різні види риби, щоб отримати максимальну користь.
І оселедець, і червона риба мають свої унікальні властивості. Оптимальним рішенням буде чергувати ці продукти, щоб насолоджуватися їхнім смаком і користю для здоров’я.
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В матеріалі використані такі джерела - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.
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