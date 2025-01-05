Що корисніше: оселедець чи червона риба? Відповідь може вас здивувати

Оселедець та червона риба, як-от лосось чи форель, є популярними продуктами на українських столах. Обидва види риби багаті на корисні речовини, проте вони мають свої переваги й недоліки. Тож що обрати, якщо ви хочете отримати максимум користі для здоров’я?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler).

Оселедець - доступний суперфуд Користь для здоров'я Оселедець містить омега-3 жирні кислоти , які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та підтримують здоров’я серця.

, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та підтримують здоров’я серця. Він багатий на вітамін D , необхідний для зміцнення кісток і підтримки імунної системи.

, необхідний для зміцнення кісток і підтримки імунної системи. Йод і селен в оселедці покращують роботу щитоподібної залози та мають антиоксидантний ефект. Ціна та доступність Оселедець є набагато дешевшим, ніж червона риба, що робить його доступним джерелом корисних речовин для більшості українців. Недоліки Оселедець зазвичай продається в солоному вигляді, що підвищує ризик вживання надмірної кількості солі. Це може бути проблемою для людей із гіпертонією чи захворюваннями нирок. Червона риба - вишуканий делікатес Користь для здоров'я Червона риба також багата на омега-3 жирні кислоти , однак їх концентрація може бути навіть вищою, ніж у оселедці.

, однак їх концентрація може бути навіть вищою, ніж у оселедці. Вона містить вітаміни групи В , які підтримують нервову систему та енергетичний обмін.

, які підтримують нервову систему та енергетичний обмін. Астаксантин, природний антиоксидант у червоній рибі, сприяє захисту клітин від старіння. Недоліки Червона риба дорожча, а деякі її види, зокрема лосось, можуть вирощуватися на фермах із використанням штучних добавок, що знижує її користь.

Високий вміст жирів робить її калорійнішою, тому вживати її потрібно в помірних кількостях. Що обрати з риби? Якщо ви шукаєте доступний і корисний продукт, який зміцнить ваш організм, обирайте оселедець .

. Якщо маєте можливість і хочете додати до раціону вишукану страву з потужними антиоксидантними властивостями, зверніть увагу на червону рибу. Дослідження, опубліковане у Journal of Clinical Lipidology, підтверджує, що регулярне вживання омега-3 жирних кислот із риби знижує ризик серцево-судинних захворювань на 20-30%. Водночас, експерти радять поєднувати в раціоні різні види риби, щоб отримати максимальну користь. І оселедець, і червона риба мають свої унікальні властивості. Оптимальним рішенням буде чергувати ці продукти, щоб насолоджуватися їхнім смаком і користю для здоров’я.