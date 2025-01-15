Що корисніше: м’ясо чи риба? Запам’ятайте раз і назавжди

Риба: джерело омега-3 і легкості

Риба є незамінним джерелом омега-3 жирних кислот, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину, підтримують здоров’я серцево-судинної системи та покращують роботу мозку. Особливо багаті на омега-3 жирні сорти, такі як лосось, скумбрія, оселедець і сардини.

Також риба легше засвоюється організмом, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче уникнути відчуття важкості після їжі. Біла риба, наприклад, тріска чи пангасіус, є низькокалорійною, тому підходить для людей, які прагнуть схуднути.

Переваги риби:

Підтримка здоров’я серця та мозку завдяки омега-3.

Містить вітаміни D і В12, а також мінерали, такі як йод і селен.

Легко засвоюється організмом.

М’ясо: джерело білка та заліза

М’ясо, особливо червоне, є багатим джерелом білка, заліза, цинку та вітамінів групи B, зокрема В12. Ці елементи незамінні для формування м’язів, підтримки енергії та здоров’я крові.

Однак надмірне вживання червоного м’яса, особливо оброблених продуктів (ковбаси, бекону), може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань через високий вміст насичених жирів. Замість цього фахівці рекомендують вибирати нежирні сорти м’яса, такі як курятина або індичка, які менш калорійні та легші для травлення.

Переваги м’яса:

Високий вміст білка для м’язів і відновлення організму.

Містить залізо, яке необхідне для підтримки рівня гемоглобіну.

Забезпечує тривалий запас енергії.

Що вибрати з двох продуктів?

В ідеалі, дієтологи радять поєднувати обидва продукти в раціоні. Наприклад:

Вживати рибу 2-3 рази на тиждень, особливо жирну морську.

Чергувати червоне м’ясо з птахом і уникати оброблених продуктів.

Для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання чи має високий рівень холестерину, риба стане більш корисним вибором. А людям із дефіцитом заліза або в період фізичних навантажень рекомендується не відмовлятися від м’яса.

Треба зазначити, що м’ясо, і риба є важливими продуктами в раціоні. Вибір залежить від ваших індивідуальних потреб, способу життя та стану здоров’я. Але для балансу і гармонії організму найкраще включати в меню обидва продукти, дотримуючись міри.