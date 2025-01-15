Що корисніше: м’ясо чи риба? Запам’ятайте раз і назавжди

Вибір між м’ясом і рибою завжди викликає дискусії серед прихильників здорового харчування. Обидва продукти мають свої переваги, але що ж все таки корисніше для організму?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає ключові факти, які допоможуть зробити усвідомлений вибір.
Риба є незамінним джерелом омега-3 жирних кислот, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину, підтримують здоров’я серцево-судинної системи та покращують роботу мозку. Особливо багаті на омега-3 жирні сорти, такі як лосось, скумбрія, оселедець і сардини.
Також риба легше засвоюється організмом, що робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче уникнути відчуття важкості після їжі. Біла риба, наприклад, тріска чи пангасіус, є низькокалорійною, тому підходить для людей, які прагнуть схуднути.
Переваги риби:
М’ясо, особливо червоне, є багатим джерелом білка, заліза, цинку та вітамінів групи B, зокрема В12. Ці елементи незамінні для формування м’язів, підтримки енергії та здоров’я крові.
Однак надмірне вживання червоного м’яса, особливо оброблених продуктів (ковбаси, бекону), може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань через високий вміст насичених жирів. Замість цього фахівці рекомендують вибирати нежирні сорти м’яса, такі як курятина або індичка, які менш калорійні та легші для травлення.
Переваги м’яса:
В ідеалі, дієтологи радять поєднувати обидва продукти в раціоні. Наприклад:
Для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання чи має високий рівень холестерину, риба стане більш корисним вибором. А людям із дефіцитом заліза або в період фізичних навантажень рекомендується не відмовлятися від м’яса.
Треба зазначити, що м’ясо, і риба є важливими продуктами в раціоні. Вибір залежить від ваших індивідуальних потреб, способу життя та стану здоров’я. Але для балансу і гармонії організму найкраще включати в меню обидва продукти, дотримуючись міри.
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В матеріалі використані такі джерела - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.