Что полезнее: мясо или рыба? Запомните раз и навсегда

Выбор между мясом и рыбой всегда вызывает дискуссии среди приверженцев здорового питания. Оба продукта имеют свои преимущества, но что же все таки полезнее для организма?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает ключевые факты, которые помогут сделать осознанный выбор.
Рыба является незаменимым источником омега-3 жирных кислот, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и улучшают работу мозга. Особенно богаты омега-3 жирные сорта, такие как лосось, скумбрия, сельдь и сардины.
Также рыба легче усваивается организмом, что делает её идеальным выбором для тех, кто хочет избежать ощущения тяжести после еды. Белая рыба, например, треска или пангасиус, является низкокалорийной, поэтому подходит для людей, стремящихся похудеть.
Преимущества рыбы:
Мясо, особенно красное, является богатым источником белка, железа, цинка и витаминов группы B, в частности В12. Эти элементы незаменимы для формирования мышц, поддержания энергии и здоровья крови.
Однако чрезмерное употребление красного мяса, особенно обработанных продуктов (колбасы, бекона), может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания насыщенных жиров. Вместо этого специалисты рекомендуют выбирать нежирные сорта мяса, такие как курятина или индейка, которые менее калорийны и легче для пищеварения.
Преимущества мяса:
В идеале, диетологи советуют сочетать оба продукта в рационе. Например:
Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеет высокий уровень холестерина, рыба станет более полезным выбором. А людям с дефицитом железа или в период физических нагрузок рекомендуется не отказываться от мяса.
Надо отметить, что мясо, и рыба являются важными продуктами в рационе. Выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей, образа жизни и состояния здоровья. Но для баланса и гармонии организма лучше всего включать в меню оба продукта, соблюдая меру.
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В материале использованы такие источники - Journal of Clinical Lipidology, Nutrients, Health News.