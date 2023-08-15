Що категорично заборонено робити з хлібом, щоб не накликати біду

Не можна викидати

Предки вірили, викидаючи хліб, людина виявляє неповагу до людей, які працювали для створення цього продукту. Вважалося, що невдячність обов’язково повернеться. За прикметами, після викидання хліба сім’я може зіткнутися з бідністю і нещастями.

Якщо доїдати хліб не хочеться, його можна пустити на сухарі. Крім того, продуктом можна погодувати птахів.

Наколювати на виделку

Згідно з прикметами, якщо наколювати шматочки хліба на виделку, то це може призвести до несприятливих наслідків. Особливо для незаміжніх жінок.

Вважалося, що дівчина, яка робить так, навряд чи зможе налагодити особисте життя та стати щасливою.

Різати в руках

Нарізати хліб треба на дошці. Інакше людина може мати справу з серйозними фінансовими труднощами.

До того такі дії дуже небезпечні, адже можна поранитися.

Їсти за спиною

Ще з давна люди вірили, що можна вкрасти силу, здоров'я і щастя людини, якщо з'їсти хліб за її спиною або доїсти чужий шматок.

Щоб людиною не опанувала нечиста сила, заборонялося їсти, переступаючи через поріг. Це вважалося межею з потойбічним світом.

Правильне зберігання

Не варто зберігати хліб абияк, адже це найголовніша страва на столі. Наші предки вважали, що його потрібно залишати в хлібниці, під яку застеляли серветку.

Також не варто одразу відрізати від буханки чи батона кілька шматочків - лише в разі потреби.