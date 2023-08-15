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Что категорически запрещено делать с хлебом, чтобы не навлечь беду

Что нельзя делать с хлебом (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хлеб - один из важнейших продуктов питания. К хлебу нужно относиться бережно. Иначе, согласно приметам, человек может столкнуться с серьезными проблемами в жизни.

Что нельзя делать с хлебобулочными изделиями - читайте ниже.

Нельзя выбрасывать

Предки верили, выбрасывая хлеб, человек проявляет неуважение к людям, работавшим для создания этого продукта. Считалось, что неблагодарность обязательно вернется. По приметам, после выбрасывания хлеба семья может столкнуться с бедностью и несчастьями.

Если доедать хлеб не хочется, его можно пустить на сухари. Кроме того, продуктом можно покормить птиц.

Накалывать на вилку

Согласно приметам, если накалывать кусочки хлеба на вилку, то это может привести к неблагоприятным последствиям. Особенно для незамужних женщин.

Считалось, что девушка, которая так делает, вряд ли сможет наладить личную жизнь и стать счастливой.

Резать в руках

Нарезать хлеб нужно на доске. Иначе человек может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

К тому же такие действия очень опасны, ведь можно пораниться.

Есть за спиной

Еще с давних времен люди верили, что можно украсть силу, здоровье и счастье человека, если съесть хлеб за его спиной или доесть чужой кусок.

Чтобы человеком не овладела нечистая сила, запрещалось есть, переступая через порог. Это считалось пределом с потусторонним миром.

Правильное хранение

Не стоит хранить хлеб кое-как, ведь это самое главное блюдо на столе. Наши предки считали, что его нужно оставлять в хлебнице, под которую застилали салфетку.

Также не стоит сразу отрезать от буханки или батона несколько кусочков - только в случае необходимости.

Ранее мы сообщали, откуда на хлебе появляются белые пятна.

Также мы писали, почему не стоит покупать нарезной хлеб.

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