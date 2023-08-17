Названо продукти, які не можна їсти на борту літака

Що не можна їсти

За словами бортпровідниці Жасмінг Кінг, деякі снеки на борту входять у вартість квитка, але їх їсти взагалі не варто.

Все тому, що продукти в літаку не завжди свіжі, особливо не можна їсти сир.

"Тримайтеся якомога далі від сирних сендвічів, оскільки вони не надто свіжі. В основному це продукти, що зберігаються на полиці", - пояснила стюардеса.

Також найбільш шкідливими є молоко і молоковмісні страви, серед небезпечних м’ясних продуктів - курка та індичка. Саме в цій їжі при неправильному або занадто довгому зберіганні утворюється безліч хвороботворних бактерій, здатних викликати отруєння. Це теж стосується і вареного рису.

Спеціаліст пояснила, що їжа для авіаперельотів, на відміну від ресторанної, готується заздалегідь, у зв’язку з чим продукти можуть бути далеко не свіжими і містити шкідливі бактерії або зберігатися з додаванням консервантів.

При цьому пасажири, як правило, цього не відчувають, тому що робота смакових рецепторів при наборі висоти притупляється.

Які речі заборонено робити на борту літака

Використання телефону в режимі гучного зв'язку

Краще використовуйте навушники! Ніхто інший не хоче чути те, що ви відтворюєте на своєму смартфоні або обговорюєте.

Також навушники допоможуть вам зменшити шум і заглушити плач немовлят.

Неправильне використання вбиральні

Пасажири ніколи не повинні забувати змивати воду після відвідування туалету. Якщо ви не бачите кнопки змиву, то варто придивитися уважніше.

Раптове відкидання сидіння

Перед тим як відкинути сидіння назад, переконайтеся, що ви не проллєте напій на людину ззаду.

Знадобиться лише кілька секунд, щоб обернутися назад і попередити іншого пасажира, що ви збираєтеся відкинути сидіння.