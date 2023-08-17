Названы продукты, которые нельзя есть на борту самолета

Что нельзя есть

По словам бортпроводницы Жасмин Кинг, некоторые снеки на борту входят в стоимость билета, но их есть вообще не стоит.

Все потому, что продукты в самолете не всегда свежие, особенно нельзя есть сыр.

"Держитесь как можно дальше от сырных сэндвичей, поскольку они не слишком свежие. В основном это продукты, хранящиеся на полке", - объяснила стюардесса.

Также наиболее вредны молоко и молокосодержащие блюда, среди опасных мясных продуктов - курица и индейка. Именно в этой пище при неправильном или слишком длительном хранении образуется множество болезнетворных бактерий, способных вызвать отравление. Это тоже касается и вареного риса.

Специалист пояснила, что еда для авиаперелетов, в отличие от ресторанной, готовится заранее, в связи с чем продукты могут быть далеко не свежими и содержать вредные бактерии или храниться с добавлением консервантов.

При этом пассажиры, как правило, этого не ощущают, потому что работа вкусовых рецепторов при наборе высоты притупляется.

Какие вещи запрещено делать на борту самолета

Использование телефона в режиме громкой связи

Лучше используйте наушники! Никто другой не хочет слышать, что вы воспроизводите на своем смартфоне или обсуждаете.

Также наушники помогут вам снизить шум и заглушить плач младенцев.

Неправильное использование туалета

Пассажиры никогда не должны забывать смывать воду после посещения туалета. Если вы не видите кнопки смыва, то стоит присмотреться повнимательнее.

Внезапный откид сидения

Прежде чем откинуть сиденье назад, убедитесь, что вы не прольете напиток на человека сзади.

Потребуется всего несколько секунд, чтобы обернуться назад и предупредить другого пассажира, что вы собираетесь откинуть сиденье.