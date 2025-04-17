Что категорически нельзя давать коту с праздничного стола
Питание домашних питомцев - деликатное дело. Не все блюда, которые безопасны для человека, полезны для животных.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие продукты из праздничного меню могут навредить кошачьему здоровью.
Колбасы, ветчина и копчености
Котам нельзя давать колбасы, даже если они выглядят свежими или "домашними". В составе часто содержатся соль, специи, чеснок и консерванты, которые являются токсичными для кошек.
Особенно опасны копчености, содержащие дымовые добавки и вредные жиры. Даже небольшая порция может вызвать расстройство желудка, рвоту или интоксикацию. Лучше заменить такие лакомства специальными кошачьими снеками без специй.
Шоколад, конфеты и выпечка
Сладости - это категорическое табу для кошек. Шоколад содержит теобромин, который ядовит для животных даже в малых дозах. Сахар, подсластители и шоколадная глазурь могут вызвать судороги, нарушение сердечного ритма или даже смерть.
Кроме того, сдобная выпечка часто содержит дрожжи и жиры, которые трудно перевариваются. Не стоит экспериментировать - даже один кусочек сладкого может оказаться губительным.
Кости и остатки от мяса
На праздничном столе часто есть запеченная курица или индейка, но не стоит делиться костями с любимцем. Особенно опасны вареные или жареные кости - они могут раскалываться на острые обломки. Такие куски могут поранить пищевод или кишечник кота.
Даже мясо с большим количеством специй, соли или маринада не стоит давать. Если уж хотите угостить кота мясом - дайте кусочек вареного без соли и приправ.
У котов и людей совсем разный вкус (фото: Freepik.com)
Салаты с майонезом и специями
Салаты - настоящая ловушка для кошачьего здоровья. Майонез содержит уксус, желтки, горчицу и много соли, которые вредны для животных.
К тому же в салатах часто есть лук или чеснок - оба продукта вызывают у кошек анемию. Даже овощи из салата, пропитанные соусом, могут стать причиной расстройства желудка. Никогда не позволяйте коту облизывать тарелку после праздничных блюд.
Алкоголь и газированные напитки
Даже несколько капель алкоголя могут привести к серьезному отравлению у кошек. Алкоголь негативно влияет на нервную систему и печень животного. Симптомы отравления включают рвоту, дезориентацию и судороги. Также опасны сладкие газированные напитки с кофеином или красителями.
Рыба - не всегда хорошая идея
Многие считают, что коты обожают рыбу, но не вся рыба подходит для них. Жареная, соленая или маринованная рыба - это источник вредных веществ. Она может вызвать проблемы с почками или недостаток витамина В1.
Кроме того, в рыбе часто остаются мелкие кости, которые легко застревают в горле. Если уж хотите угостить - дайте немного отварной рыбы без соли, специй и костей.
Вас может заинтересовать:
- Самый грустный кот в мире стал звездой обычного кафе
- Кот Пагсли стал рекордсменом Книги Гиннесса благодаря своему хвосту
- Как защитить мебель от домашних любимцев
При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Southern Living, Good Housekeeping.