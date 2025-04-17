Что категорически нельзя давать коту с праздничного стола

Питание домашних питомцев - деликатное дело. Не все блюда, которые безопасны для человека, полезны для животных.

Колбасы, ветчина и копчености

Котам нельзя давать колбасы, даже если они выглядят свежими или "домашними". В составе часто содержатся соль, специи, чеснок и консерванты, которые являются токсичными для кошек.

Особенно опасны копчености, содержащие дымовые добавки и вредные жиры. Даже небольшая порция может вызвать расстройство желудка, рвоту или интоксикацию. Лучше заменить такие лакомства специальными кошачьими снеками без специй.

Шоколад, конфеты и выпечка

Сладости - это категорическое табу для кошек. Шоколад содержит теобромин, который ядовит для животных даже в малых дозах. Сахар, подсластители и шоколадная глазурь могут вызвать судороги, нарушение сердечного ритма или даже смерть.

Кроме того, сдобная выпечка часто содержит дрожжи и жиры, которые трудно перевариваются. Не стоит экспериментировать - даже один кусочек сладкого может оказаться губительным.

Кости и остатки от мяса

На праздничном столе часто есть запеченная курица или индейка, но не стоит делиться костями с любимцем. Особенно опасны вареные или жареные кости - они могут раскалываться на острые обломки. Такие куски могут поранить пищевод или кишечник кота.

Даже мясо с большим количеством специй, соли или маринада не стоит давать. Если уж хотите угостить кота мясом - дайте кусочек вареного без соли и приправ.

У котов и людей совсем разный вкус (фото: Freepik.com)

Салаты с майонезом и специями

Салаты - настоящая ловушка для кошачьего здоровья. Майонез содержит уксус, желтки, горчицу и много соли, которые вредны для животных.

К тому же в салатах часто есть лук или чеснок - оба продукта вызывают у кошек анемию. Даже овощи из салата, пропитанные соусом, могут стать причиной расстройства желудка. Никогда не позволяйте коту облизывать тарелку после праздничных блюд.

Алкоголь и газированные напитки

Даже несколько капель алкоголя могут привести к серьезному отравлению у кошек. Алкоголь негативно влияет на нервную систему и печень животного. Симптомы отравления включают рвоту, дезориентацию и судороги. Также опасны сладкие газированные напитки с кофеином или красителями.

Рыба - не всегда хорошая идея

Многие считают, что коты обожают рыбу, но не вся рыба подходит для них. Жареная, соленая или маринованная рыба - это источник вредных веществ. Она может вызвать проблемы с почками или недостаток витамина В1.

Кроме того, в рыбе часто остаются мелкие кости, которые легко застревают в горле. Если уж хотите угостить - дайте немного отварной рыбы без соли, специй и костей.