Що не так із фразою "сьогоднішній день" і чому вона дратує мовознавців: чим її замінити

Ми зустрічаємо словосполуки на кшталт "сьогоднішній день" чи "на сьогоднішній день" доволі часто - вони стали звичними в мовленні. Проте вживати їх доречно не завжди.

Такі конструкції мають сенс лише тоді, коли йдеться про протиставлення часових відрізків - день нинішній і день завтрашній (сьогоднішній та прийдешній).

В інших випадках це - надмірність, бо слово "сьогоднішній" уже містить у собі значення "день".

Як краще сказати - залежить від змісту:

Якщо йдеться про конкретний день, доречніше вживати "сьогодні" або "на сьогодні".

Наприклад:

"Сьогодні було спекотно" замість "Сьогоднішній день був жарким".

"На сьогодні питання не розв’язане" замість "На сьогоднішній день питання не розв’язане".

Якщо мається на увазі сучасність загалом - краще сказати "нині", "тепер", "зараз".

Наприклад:

"Нині безпілотники є зброєю, що змінюють перебіг війни" замість "На сьогоднішній день БпЛА є зброєю, що змінює перебіг війни".