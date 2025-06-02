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Что не так с фразой "сьогоднішній день" и почему она раздражает языковедов: чем ее заменить

Как говорить правильно "сьогоднішній день" или "сьогодні" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мы часто употребляем словосочетание "сьогоднішній день", не задумываясь над его целесообразностью. Впрочем, такая языковая конструкция не всегда уместна - иногда она лишь усложняет высказывание и дублирует смысл.

Почему не стоит говорить "сьогоднішній день" или "на сьогоднішній день" и как заменить это выражение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение литературного редактора Екатерину Марковскую для "Факты".

Мы встречаем словосочетания вроде "сьогоднішній день" или "на сьогоднішній день" довольно часто - они стали привычными в речи. Однако употреблять их уместно не всегда.

Такие конструкции имеют смысл только тогда, когда речь идет о противопоставлении временных отрезков - день "нинішній" и день "завтрашній" ("сьогоднішній" и "прийдешній").

В других случаях это - избыточность, потому что слово "сьогоднішній" уже содержит в себе значение "день".

Как лучше сказать - зависит от содержания:

Если речь идет о конкретном дне, уместнее употреблять "сьогодні" или "на сьогодні".

Например:

"Сьогодні було спекотно" вместо "Сьогоднішній день був жарким".

"На сьогодні питання не розв'язане" вместо "На сьогоднішній день питання не розв'язане".

Если имеется в виду современность в целом - лучше сказать "нині", "тепер", "зараз".

Например:

"Нині безпилотники є зброєю, що змінюють перебіг війни" вместо "На сьогоднішній день БпЛА є зброєю, що змінює перебіг війни".

  • На сьогоднішній день - на сьогодні
  • Сьогоднішній день - сьогодні
  • З сьогоднішнього дня - сьогодення
  • По сьогоднішній день - від сьогодні, до сьогодні

 

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