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Що не так із фразою "сьогоднішній день" і чому вона дратує мовознавців: чим її замінити

Понеділок 02 червня 2025 08:00
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Що не так із фразою "сьогоднішній день" і чому вона дратує мовознавців: чим її замінити Як казати правильно "сьогоднішній день" або "сьогодні" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ми часто вживаємо словосполучення "сьогоднішній день", не замислюючись над його доцільністю. Утім, така мовна конструкція не завжди доречна - іноді вона лише ускладнює висловлення й дублює зміст.

Чому не варто казати "сьогоднішній день" або "на сьогоднішній день" і як замінити цей вислів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення літературного редактора Катерину Марковську для "Факти".

Ми зустрічаємо словосполуки на кшталт "сьогоднішній день" чи "на сьогоднішній день" доволі часто - вони стали звичними в мовленні. Проте вживати їх доречно не завжди.

Такі конструкції мають сенс лише тоді, коли йдеться про протиставлення часових відрізків - день нинішній і день завтрашній (сьогоднішній та прийдешній).

В інших випадках це - надмірність, бо слово "сьогоднішній" уже містить у собі значення "день".

Як краще сказати - залежить від змісту:

Якщо йдеться про конкретний день, доречніше вживати "сьогодні" або "на сьогодні".

Наприклад:

"Сьогодні було спекотно" замість "Сьогоднішній день був жарким".

"На сьогодні питання не розв’язане" замість "На сьогоднішній день питання не розв’язане".

Якщо мається на увазі сучасність загалом - краще сказати "нині", "тепер", "зараз".

Наприклад:

"Нині безпілотники є зброєю, що змінюють перебіг війни" замість "На сьогоднішній день БпЛА є зброєю, що змінює перебіг війни".

  • На сьогоднішній день - на сьогодні
  • Сьогоднішній день - сьогодні
  • З сьогоднішнього дня - сьогодення
  • По сьогоднішній день - від сьогодні, до сьогодні

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