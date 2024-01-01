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Що іли та пили в українських шинках у 18 столітті: не тільки галушки та горілку

Чим пригощали у шинках (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі знають, наскільки різноманітною була кухня українців у 18 столітті, зокрема, у шинках. Насправді ж це дуже цікаво, адже у меню були не тільки галушки та горілка.

Чим українців готували у шинках у минулому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу ДніпроTV.

"Стандартне" меню у шинках

Як виявилося, у 18 столітті українці могли замовити страви як з "бюджетного", так і "елітного" меню. Для тих, хто не хотів або не міг платити багато, у шинках пропонували каші (ячмінна, пшоняна або гречана), декілька видів перших страв (капусняк та борщ), а також чимало смачних овочів й інших страв.  

Чим годували у шинках (скріншот)

У меню також були галушки, горох, квасоля, соління. У шинках можна було не тільки поїсти. Там можна було ще й переночувати.

Меню для заможних гостей

Якщо ж гості шинку мали більше грошей, вони могли замовити м'ясо та інші смачні страви. Втім, у минулому у таких закладах не їли дуже багато. Зазвичай у шинках пили.

Меню у шинках 18 століття (скріншот)

Шинки виступали у ролі місця зустрічі, де люди могли відпочити та поговорити із друзями.

Що пили у 18 столітті

"Карта бару" не обмежувалася звичайною горілкою. У шинках пропонували наливки, медовуху, вина, квас та пиво. Але справжнім хітом була варенуха.

Що пили у 18 столітті (скріншот)

Варенуха готувалася дуже просто. У дерев'яній ємності горілку змішували з медом та прянощами. Потім усе це закривали кришкою або заліплювати тістом. Діжку з горілкою запікали у печі, після чого напій втрачав неприємний аромат, але не губив градус.

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