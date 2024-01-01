Что ели и пили в украинских шинках в 18 веке: не только галушки и водку

"Стандартное" меню в шинках

Как оказалось, в 18 веке украинцы могли заказать блюда как из "бюджетного", так и "элитного" меню. Для тех, кто не хотел или не мог платить много, в шинках предлагали каши (ячменная, пшенная или гречневая), несколько видов первых блюд (капустник и борщ), а также немало вкусных овощей и других блюд.

Чем кормили в шинках(скриншот)

В меню также были галушки, горох, фасоль, соленья. В шинках можно было не только поесть. Там можно было еще переночевать.

Меню для богатых гостей

Если же у гостей шинка было больше денег, они могли заказать мясо и другие вкусные блюда. Впрочем, в прошлом в таких заведениях не ели слишком много. Обычно в шинках пили.

Меню в шинках 18 века (скриншот)

Шинок выступал в качестве места встречи, где люди могли отдохнуть и поговорить с друзьями.

Пили в 18 веке

"Карта бара" не ограничивалась обычной водкой. В шинках предлагали наливки, медовуху, вина, квас и пиво. Но настоящим хитом была варенуха.

Что пили в 18 веке (скриншот)

Варенуха готовилась очень просто. В деревянной емкости водку смешивали с медом и пряностями. Затем все это закрывали крышкой или залепляли тестом. Бочку с водкой запекали в печи, после чего напиток терял неприятный аромат, но не терял градус.