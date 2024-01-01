RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что ели и пили в украинских шинках в 18 веке: не только галушки и водку

Чем угощали в кабаках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не все знают, насколько разнообразной была кухня украинцев в 18 веке, в частности, в шинках. На самом же деле это очень интересно, ведь в меню были не только клецки и водка.

Чем украинцев готовили в шинках в прошлом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с YouTube-канала ДніпроTV.

"Стандартное" меню в шинках

Как оказалось, в 18 веке украинцы могли заказать блюда как из "бюджетного", так и "элитного" меню. Для тех, кто не хотел или не мог платить много, в шинках предлагали каши (ячменная, пшенная или гречневая), несколько видов первых блюд (капустник и борщ), а также немало вкусных овощей и других блюд.

Чем кормили в шинках(скриншот)

В меню также были галушки, горох, фасоль, соленья. В шинках можно было не только поесть. Там можно было еще переночевать.

Меню для богатых гостей

Если же у гостей шинка было больше денег, они могли заказать мясо и другие вкусные блюда. Впрочем, в прошлом в таких заведениях не ели слишком много. Обычно в шинках пили.

Меню в шинках 18 века (скриншот)

Шинок выступал в качестве места встречи, где люди могли отдохнуть и поговорить с друзьями.

Пили в 18 веке

"Карта бара" не ограничивалась обычной водкой. В шинках предлагали наливки, медовуху, вина, квас и пиво. Но настоящим хитом была варенуха.

Что пили в 18 веке (скриншот)

Варенуха готовилась очень просто. В деревянной емкости водку смешивали с медом и пряностями. Затем все это закрывали крышкой или залепляли тестом. Бочку с водкой запекали в печи, после чего напиток терял неприятный аромат, но не терял градус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти