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Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Четверг 01 августа 2024 20:00
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Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд Что готовить на Медовый Спас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Главные ингредиенты блюд на Медовый Спас - мед и мак, ведь другое название праздника "Маковея". Эти продукты сначала освящают, а затем добавляют в блюда, или же делают медово-маковый соус. Кроме традиционных блюд, с маком и медом можно готовить современную и легкую пищу - например, выпечку, блины или вареники.

О том, что готовить на Медовый Спас, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Творожная запеканка с маком

Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Творожная запеканка с маком (фото: GettyImages)

Для приготовления такой нежной запеканки с традиционным продуктом на Медовый Спас нужны эти продукты:

  • творог - 250 г
  • яблоки - 1 шт.;
  • мак - 2 ст. л.;
  • яйца - 3 шт.;
  • мед - 3 ст. л.;
  • растительное масло - 1 ч. л.;

Как готовить творожную запеканку с маком

Разбейте яйца в глубокую миску, переложите творог - и взбейте ингредиенты миксером до однородной консистенции. После этого добавьте мак и мед и тщательно перемешайте смесь.

Яблоки нужно промыть и почистить от кожуры, а затем нарезать на тонкие слайсы. После этого их также нужно добавить в творожную массу.

Переложите смесь для запеканки в небольшую форму для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 25 минут.

Постный бисквит с медом без яиц

Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Медовый бисквит (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить бисквит без яиц на Маковея, нужно следующие ингредиенты:

  • мука - 1,5-2 стакана;
  • сахар - 1 стакан сахарного песка;
  • мед - 2 ст. л.;
  • растительное масло - 0,5 стакана;
  • вода - 1 стакан воды;
  • какао - 2 ст. л.;
  • орехи - 0,5 стакана;
  • изюм - 0,5 стакана;
  • разрыхлитель - 1,5 ч. л.;
  • корица - щепотка;
  • кориандр - щепотка.

Как готовить медовый бисквит

Хотя этот бисквит будет не слишком пышным, он тоже будет нежным и вкусным. Для его приготовления нужно смешать сахар, воду и растительное масло в глубокой миске или кастрюле.

Смесь необходимо немного нагреть, а затем добавить мед. После этого размешайте все до растворения меда и сахара.

В отдельной миске смешайте какао и пряности, затем всыпьте в миску с медом. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Добавьте измельченные орехи, изюм, муку и разрыхлитель. Вымешайте тесто - по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Форму для выпекания выстелите пергаментом - и переложите в нее массу. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте бисквит в течение 30-35 минут.

Блинчики с маком

Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Блинчики с маком (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить блины к Медовому Спасу, нужны следующие составляющие:

  • молоко - 500 мл;
  • яйца - 5 шт.;
  • мак - 1 стакан;
  • ванилин - щепотка;
  • масло - 50 г;
  • мед - 2-3 ст. л.;
  • сметана - 2-3 ст. л.;
  • растительное масло - 3-4 ст. л.;
  • мука - 1-1,5 стакана;
  • соль - по вкусу;
  • сахар - по вкусу.

Как готовить блины с маком

Для теста на блины нужно взбить яйца солью и сахаром. Затем добавить молоко, растительное масло и сметану, постоянно перемешивая смесь. Постепенно всыпьте муку - и тщательно перемешайте смесь, чтобы не было комочков.

Пожарьте блинчики до окончания массы. Пока они охлаждаются, приготовьте начинку - для этого промойте и перетрите мак, дайте к нему ванилин и сахар.

После этого равномерно смажьте блины маковой начинкой, а затем сверните в рулетики и разрежьте на части.

Выложите блины в смазанную маслом форму для выпечки и поставьте на 7-10 минут в горячую духовку. После этого переложите блины на тарелку и полейте медом.

Вареники с маком

Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Вареники с маком (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления вареников на Медовый Спас нужны эти ингредиенты:

  • мука - 2 стакана;
  • мак - 250 г;
  • вода - 1 стакан;
  • масло - 2-3 ст. л;
  • повидло - 3 ст. л.;
  • мед - 2 ст. л.;
  • сахар - 0,5 стакана;
  • соль - 0,5 ч. л.

Как готовить вареники с маком

Для приготовления таких вареников сначала нужно тщательно промыть мак, затем залить его кипятком. Долго ждать не нужно - воду можно сливать почти сразу. После этого выложите мак на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу.

Переложите мак в глубокую миску, растолките, затем добавьте 1 ч. л. сахара и мед. Или, если не хотите делать начинку слишком сладкой, используйте только мед.

Соедините муку с теплой водой, растительным маслом и солью. Замесите густое тесто для вареников, переложите его в миску, накройте тканью и подождите около часа.

Когда тесто поднимется, раскатайте его на пласт, вырежьте кружочки с помощью стакана, выложите маковую начинку - и слепите вареники. Отварите вареники с маком в кипятке и подавайте к столу.

Медовый торт с орехами и черносливом

Что готовить на Медовый Спас: 5 рецептов легких и сладких блюд

Медовый торт с орехами и черносливом (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить такой изысканный медовый торт на Маковея, нужны следующие продукты:

  • мука - 2,5 стакана;
  • масло - 100 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • сметана - 500 г;
  • мед - 1 стакан;
  • сливки (жирность 35%) - 300 мл;
  • сахар - 200 г;
  • чернослив - 300 г;
  • орехи - 200 г;
  • сода - 1 ч. л.

Как готовить торт с орехами и черносливом

Для приготовления бисквита соедините мед с маслом, половиной сахара и содой. Подогрейте смесь на паровой бане до растворения сахара и масла. Постоянно перемешивайте смесь, добавьте яйца.

Добавьте муку, перемешайте тесто, подождите, пока оно остынет. Накройте миску плёнкой и поставьте в холодильник на 12 часов.

После этого извлеките его из холодильника на несколько часов. В это время застелите форму для выпечки 23х28 см пергаментом, выложите примерно две столовые ложки теста.

Распределите тесто и выпекайте корж в течение 7-10 мин в разогретой до 180 градусов в духовке. Таким образом нужно испечь еще 4 коржика.

Для крема взбейте сметану оставшимся сахаром, отдельно взбейте сливки до загустения. Совместите ингредиенты.

Нарежьте чернослив на полоски, а орехи измельчите. Смажьте корж кремом, присыпьте его черносливом с орехами. Сверху выложите другой корж и повторите шаг. Последний корж измельчите на крошку и присыпьте ею торт.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить ягодный зефир дома.

Читайте также, как поздравить с Маковеем родных.

При написании материала использовались следующие источники: Smachno.ua, Етнохата.

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