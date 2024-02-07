Що дозволяє жінкам займатись творчістю і не вигорати при цьому

Облаштування свого робочого місця

Жінкам дійсно важливо бути у красі та зручності, це дозволяє хотіти прийти працювати та створювати щось нове, адже нам важливо бути у красі та комфорті.

Можна облаштувати своє місце таким чином, щоб у ньому було приємно знаходитись. Додати фотокартки, улюблені книги та журнали, принести те, що надихає та дає настрій.

Як мінімум знайти своє улюблене горнятко, чи келих з якого приємно пити каву або воду, під час маленьких пауз.

Піклуватися про атрибути затишку, наприклад свічки, або купити собі квіти та поставити у вазу, що буде радувати ваше око і нагадувати про вдячність собі за те що ви у себе є.

Облаштувати місце зручно, проявити турботу у вигляді пледа, зручному стільці чи гарному освітленні, що дозволяє не відволікатись та бути у комфорті під час роботи.

Що допомагає жінкам не вигорати під час творчості (фото: Freepik)

Створити атмосферу

Можна палити свічки, бо вогонь, як ми знаємо, заспокоює та додає таємничості процесу, що так важливо під час творчості, а будь-який прояв жінки - то творчість.

Увімкнути тихенько музику якщо вона вас не відволікає, або додати аромалампу чи дифузор з аромаоліями які допомагають підтримувати свою продуктивність під час робочого процесу.

Робити паузи

Усі ми намагаємось встигнути більше, а іноді й сам процес захоплює до неможливості, але важливо памʼятати про здоровий глузд та баланс.

Бо саме паузи дозволяють трішки відпочити, розвантажити думки та тіло, підкріпитися та набратись нової енергії, яка так потрібна під час праці.

Вдячність

Пункт, який дається найважче, але він так важливий. Бо тільки під час підбивання підсумків, аналізу та погляду на всю картину можна зрозуміти що насправді, ви дійсно робите багато корисних речей, які навіть під час сумнівів та думок про "вигорання" можуть стати гарним моторчиком для того, щоб підбадьорити себе у ті моменти, коли опускаються руки, або здається що ваші дії втрачають сенс.

Є різні методи вдячності собі, наприклад, у вигляді подарунків які можна купити собі після зробленої праці, і нехай вони будуть маленькими та майже непомітними, головне що вони є і ви проявили вдячність собі за те, що робите.

Або хоча б почати зі списку підсумків того, що ви зробили за певний час, це також додає мотивації та нагадування про те що воно того варте те являється гарною підтримкою у момент вигорання, і дає можливість дозволити собі трішечки перепочити, розрахувати сили для підкорення нових вершин.

Кожна з нас робить безліч справ у вирі подій та часі, який біжить з неймовірною швидкістю хочу, щоб кожна памʼятала що вона цінна, що робить неймовірні речі й мала змогу та можливість допомогти собі навіть у періоди складного для вас часу підтримати себе та допомогти собі стабілізуватись та триматись у будь-якій ситуації.