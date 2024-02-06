Психолог пояснив, відбувається з чоловіком, коли він ставить маму на перше місце

Доволі часто можна зустріти чоловіків, які не в змозі самостійно приймати рішення, адже їм варто дізнатися думку своєї мами. Та що чекає на таких представників сильної статі у майбутньому.

Що відбувається з "матусиним синочком"

Коли чоловік залежить від думки своєї матері, він не вміє приймати важливі рішення і, на жаль, це стосується всіх сфер його життя: робота, стосунки, дружба, побут. Тобто, з самого дитинства мама все вирішувала за нього та не залишала вибору, а коли син робив перші сильні заяви про власні бажання - його просто "затикали" і він продовжував слухатися маму.

Таким способом виховання у чоловіка не розвивається відчуття опори на себе і свої сили, бо він банально не знає, на що він здатен, йому постійно диктували що робити, з ким дружити, кого вибирати у дружини тощо.

Для чоловіка бути "матусиним синочком" - це пряма загроза того, що його не будуть серйозно сприймати жінки.

"Коли за чоловіка все вирішує мама, його дружина, скоріше за все, обиратиме його не через його мужність, а через свої материнські інстинкти. Тому, що вона можливо не вірила і не розуміла, що вона може обрати чоловіка з нормальною самооцінкою", - каже психолог.

"Але якщо чоловікові не подобається, що відбувається, жінці так само не подобається бути у не здорових стосунках, їм потрібно розуміти, що це їхнє життя і навчитися приймати рішення, які кращі для них в їхньому житті", - доповнює Дмитро.

Варто розуміти, що дорослі люди несуть відповідальність за своє життя. За словами психолога, ми можемо слухати поради батьків, ми маємо їх любити, шанувати та піклуватися про них, але в пріоритеті для чоловіка мають бути стосунки з дружиною, звісно, якщо самому чоловікові це важливо.