Что позволяет женщинам заниматься творчеством и не выгорать при этом

Обустройство рабочего места

Женщинам действительно важно быть в красоте и удобстве, это позволяет хотеть прийти работать и создавать что-нибудь новое, ведь нам важно быть в красоте и комфорте.

Можно обустроить свое место так, чтобы в нем было приятно находиться. Добавить фотографии, любимые книги и журналы, принести вдохновляющее и настроенное.

Как минимум найти свою любимую чашку, или бокал из которого приятно пить кофе или воду, во время маленьких пауз.

Заботиться об атрибутах уюта, например свечи, или купить себе цветы и поставить в вазу, что будет радовать ваш глаз и напоминать о благодарности себе за то, что вы у себя есть.

Обустроить место удобно, проявить заботу в виде пледа, удобном стуле или хорошем освещении, что позволяет не отвлекаться и находиться в комфорте во время работы.

Что помогает женщинам не выгорать во время творчества (фото: Freepik)

Создать атмосферу

Можно зажигать свечи, потому что огонь, как мы знаем, успокаивает и придает таинственности процессу, что так важно во время творчества, а любое проявление женщины - это творчество.

Включить тихонько музыку, если она вас не отвлекает, или добавить аромалампу или диффузор с аромаолиями, которые помогают поддерживать свою производительность во время рабочего процесса.

Делать паузы

Все мы стараемся успеть больше, а иногда и сам процесс захватывает невозможность, но важно помнить о здравом смысле и балансе.

Ведь именно паузы позволяют немного отдохнуть, разгрузить мысли и тело, подкрепиться и набраться новой энергии, которая так необходима во время работы.

Благодарность

Пункт, который дается тяжелее всего, но он так важен. Ибо только во время подведения итогов, анализа и взгляда на всю картину можно понять что на самом деле, вы действительно делаете много полезных вещей, которые даже во время сомнений и мыслей о "выгорании" могут стать хорошим моторчиком для того, чтобы взбодрить себя в те моменты. когда опускаются руки, или кажется, что ваши действия теряют смысл.

Есть разные методы благодарности себе, например, в виде подарков которые можно купить себе после проделанной работы, и пусть они будут маленькими и почти незаметными, главное что они есть и вы проявили благодарность себе за то, что делаете.

Или хотя бы начать со списка итогов того, что вы сделали за определенное время, это также добавляет мотивации и напоминания о том, что оно того стоит, что является хорошей поддержкой в момент выгорания, и дает возможность позволить себе немного отдохнуть, рассчитать силы для покорения новых вершин. .

Каждая из нас делает множество дел в водовороте событий и времени, которое бежит с невероятной скоростью, хочу, чтобы каждая помнила, что она ценна, что делает невероятные вещи и имела возможность и возможность помочь себе даже в периоды сложного для вас времени поддержать себя и помочь стабилизироваться. и держаться в любой ситуации.