Як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет: поради поліції

Фото: у поліції дали поради, як безпечно продавати та купувати товари через Інтернет (freepik com)

Використовуючи платформи оголошень, є ризик постраждати як при купівлі товарів, так і під час їх продажу, бо шахраї можуть видавати себе як за покупців, так і за продавців. В поліції дали декілька порад, як не стати жертвою мисливців за грошима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.