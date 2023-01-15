Что добавить в винегрет для взрывного вкуса: один ингредиент меняет все
Винегрет станет гораздо вкуснее, если добавить к нему интересную составляющую, что может сильно повлиять на вкус зимнего салата.
Как разнообразить блюдо – читайте ниже в материале Styler.
Экспериментируйте с винегретом
Обычная заправка для винегрета – растительное масло. Чаще всего овощи поливают именно подсолнечным маслом. Любители изысканного вкуса экспериментируют с оливковым или кунжутным маслом.
Но такая заправка может показаться вам пресной, если вы любите более насыщенные вкусы.
Некоторые экспериментируют с майонезом, но шеф-повара называют такую заправку одной из самых неудачных.
Кто-то заправляет блюдо натуральным йогуртом. Так винегрет будет здоровее, но это также заправка – на любителя.
Супер ингредиент, меняющий вкус
Этот более интересный вариант точно понравится любителям слегка острых блюд.
Четверть стакана растительного масла смешать с горчицей или ее зернами. На стандартный объем салата достаточно чайной ложки приправы. А для особенного аромата можно добавить немного горчичного масла или меда (1 ст. л.).
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Раньше мы писали, что нельзя добавлять в винегрет, чтобы не испортить этот зимний салат.
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