Джуд Лоу "засвітився" в образі Путіна: перші фото зі зйомок фільму "Чарівник Кремля"

У Ризі стартували зйомки фільму "Чарівник Кремля" про Росію 1990-х років. Режисером стрічки став француз Олів'є Ассаяс, а виконавцем однієї з головних ролей, тобто Путіна, - британський актор Джуд Лоу. В мережі вже з’явилися перші фото зі знімань, на яких можна розгледіти створені образи.

Як виглядає Джуд Лоу в образі Путіна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Novaya Gazeta Europe в мережі Х .

Так, на знімальному майданчику Лоу постав у гримі, який втілює зовнішність російського диктатора. Він був вбраний в костюм з жовтою краваткою, лаковані черевики та чорний плащ. Поруч з ним стоять актори в образах дипломатів та лідерів інших країн.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

Що відомо про фільм "Чарівник Кремля"

Майбутній політичний трилер французького режисера Олів'є Ассаяса заснований на однойменному бестселері італійського письменника Джуліано да Емполі. Книга охоплює період приходу Путіна до влади, Другої чеченської війни, трагедії підводного човна Курськ і Помаранчевої революції в Україні.

Фільм розповість про вигаданого персонажа Вадима Баранова - захопленого митця, який несподівано стає піарником співробітника ФСБ (колишнього КДБ) Владіміра Путіна на початку його політичної кар'єри.

Баранов, працюючи в самому серці російської влади, змішує правду з брехнею, новини з пропагандою, керуючи суспільством, як одним великим реаліті-шоу. Прототипом цього персонажа вважається колишній помічник очільника РФ Владислав Сурков.

Баранова зіграє номінант на премію "Оскар" Пол Дано, який прославився втіленням складних персонажів у фільмах "Буде кров","Любов і милосердя" та "Бетмен".

Що казав Джуд Лоу про роль Путіна

Про те, що він погодився зіграти Путіна, стало відомо у січні минулого року. Тоді актор зізнався, що дуже хвилюється щодо роботи над персонажем. В інтерв'ю Deadline він порівняв проєкт зі сходженням на Еверест.

"Я кажу це нерішуче, тому що я ще не почав працювати над ним. Тобто, я вже почав, але наразі це схоже на Еверест, на який треба піднятися, тож я стою в передгір'ї та думаю: "О Боже, що я сказав?". Так часто буває, коли я кажу так. Я думаю: "О Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому випадку, це вже мені вирішувати", - поділився враженнями він.

Джуд Лоу (фото: GettyImages)

Крім Джуда Лоу та Пола Дано, у фільмі зіграють Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс і Том Стеррідж.

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