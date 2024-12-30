Що читають світові лідери думок? Улюблені книги королеви Каміли, Опри, Обами і Емми Вотсон

Що читає Барак Обама

Під час свого президентства Барак Обама започаткував традицію ділитися своїми списками для читання. Це був його спосіб поміркувати над роботами, які резонували з ним - і підняли авторів і художників з усього світу.

"Нікелеві хлопці" (Колсон Вайтхед)

Обкладинка "Нікелеві хлопці"

Це гострий соціально-психологічний роман, написаний на основі реальних історій про виправну школу, що діяла у Флориді понад сто років. Це був "заклад для важких підлітків", який закрили після виявлення фактів жахливих тортур над вихованцями. Головні герої роману - спраглий до знань і справедливості темношкірий юнак Елвуд Кертіс та його цинічний, проте чіпкий до життя приятель із "Нікелю", Тернер, - потрапили до виправної школи несправедливо.

Та тут вони лише поповнили ряди нікому не потрібних "нікелевих хлопців", кожен із яких має свою важку історію. Цей твір порушує питання расизму, сегрегації, корупції, людської жорстокості й насильства і вважається одним із головних романів, написаних у США від початку XXI століття.

"Американа" (Чімаманда Нґозі Адічі)

Обкладинка "Американа"

Ця чудова соціальна сатира розповідає історію двох закоханих, чиї шляхи розходяться через політичні та соціальні обставини.

Іфемелу та Обінзе, підлітки з Нігерії, мріють про вічне кохання, але обставини змушують їх шукати нове життя на Заході. Іфемелу переїжджає до США, де стає авторкою блогу, що піднімає гострі питання раси та ідентичності, а Обінзе намагається вижити як нелегальний мігрант в Англії. Ця історія про кохання, розлуку та пошук себе досліджує складні питання расизму, культурної ідентичності та африканської діаспори, сплітаючи долі героїв в потужну оповідь про надію, біль і силу змін.

Що читає Опра Вінфрі

Медіамагнатка Опра Вінфрі називає читання своїм шляхом до свободи і усвідомленості. Відома телеведуча, окрім того, що сама написала кілька книжок, також заснувала свій книжковий клуб "Oprah’s Book Club", де рекомендує літературу та спілкується з авторами.

"Дар" (Едіт Іва Еґер)

Обкладинка "Дар"

В цій книзі видатна психотерапевтка, яка вижила в Освенцімі, Едіт Еґер ділиться особистими історіями та випадками зі своєї практики, пропонуючи вправи та питання для подолання внутрішніх бар’єрів. В кінці кожного розділу - корисні інструменти, що допомагають змінити своє життя. Під час пандемії авторка додала два розділи з порадами, як зберегти ментальне здоров’я в умовах ізоляції. Крім того, вона ділиться рецептами своїх улюблених страв, що дарують затишок і радість.

"Найгірша та в’язниця, яку ви будуєте у своїй голові. Але ключі до неї - у вашій кишені", - пише Еґер.

"Ця книга змінює те, як ти дивишся на свій біль. Вона показує, що з кожною травмою приходить сила, якщо ти готовий її прийняти", - сказала Опра в одному з інтерв’ю.

Емма Вотсон

Як і її персонажка у серії фільмів про "Гаррі Поттера" - Герміона, Емма Вотсон дуже любить читати. Окрім цього акторка має ступінь бакалавра по англійській літературі і започаткувала свій книжковий клуб "Our Shared Shelf", де підтримує феміністичну літературу і авторок зі всього світу.

"Сила" (Наомі Альдерман)

Обкладинка "Сила"

Захоплива антиутопія, що ставить під сумнів традиційний ґендерний баланс і досліджує, що станеться, якщо жінки раптом наберуть надприродну силу.

У романі дівчата-підлітки отримують здатність викликати біль або навіть вбивати своїм дотиком, що радикально змінює структуру влади в усьому світі. Чоловіки раптово опиняються в ролі тих, хто втратив контроль, а суспільство стикається з новими правилами гри. Альдерман майстерно зображує, як влада змінює людей і як прості людські взаємини можуть бути перевернуті до невпізнання. Роман, що став бестселером у Великій Британії, ставить питання про силу, владу і ґендерну нерівність, провокуючи на роздуми про можливі наслідки змін у балансі сил.

"Ця книга змусила мене задуматися про те, що історію писали ті, хто мав владу. Це також змусило мене задуматися про те, як розподіл влади та гендерних ролей протягом історії часто здається довільним і як вони, можливо, могли мати зовсім інший фінал", - ділиться враженнями Вотсон.

Вибір королеви Камілли для її книжкового клубу "The Queen's Reading Room"

Королева-консорт Камілла - елегантна та віддана прихильниця літератури, яка своєю ініціативою книжкового клубу Королівської родини надихає людей на читання і сприяє розвитку культурного обміну та освіти.

"Дракула" (Брем Стокер)

Обкладинка "Дракула"

Класика літератури жахів, яка захоплює читача з перших рядків і не відпускає до самого кінця. Роман переносить нас у північну Румунію, де молодий англійський юрист Джонатан Гаркер відправляється за контрактом до таємничого графа Дракули, що мешкає в ізольованому замку високо в горах. Однак на кожному кроці його зустрічають попередження та страх, адже місцеві жителі вірять, що граф - це не просто людина, а нещадний вампір.

Книга написана у формі щоденників, листів та газетних статей, що дозволяє побачити події з різних точок зору - від самого Гаркера до його нареченої Міни, її подруги Люсі та інших персонажів. Це дозволяє створити атмосферу напруги, інтриги та непередбачуваності, коли кожна нова сторінка відкриває нові жахливі таємниці. Стокер майстерно поєднує готичні мотиви з психологічним трилером, створюючи портрет Дракули як не тільки страшного монстра, а й харизматичної, магнетичної істоти, що викликає одночасно відразу і захоплення.

"Дракула" - це не просто історія про вампіра. Це розповідь про боротьбу добра і зла, про любов, страх, вірність і зраду. Його популярність не випадкова: це твір, який став основою для численних екранізацій і адаптацій, і навіть через понад сто років після публікації, він продовжує захоплювати і лякати нові покоління читачів.

"Половина жовтого сонця" (Чімаманда Нґозі Адічі)

Обкладинка "Половина жовтого сонця"

Потужний і емоційно насичений роман, що занурює читача в буремні часи громадянської війни в Нігерії, коли країна боролася за незалежність.

Історія охоплює не лише важливі політичні події, а й глибокі людські переживання, які обертаються навколо тем любові, зради, віри та виживання. Через п’ять різних персонажів - від революційно налаштованого професора до молодого сільського підлітка, від британського емігранта до двох близнючок, які намагаються зрозуміти, що таке патріотизм і обов’язок - авторка проводить читача через всі труднощі війни.

Всі ці персонажі, попри втрати і страждання, не втрачають надії, що їхня боротьба за справедливість і нову державу принесе перемогу. Соковитий політичний контекст переплітається з глибокими емоційними лініями, створюючи твір, що глибоко торкається серця та змушує замислитися про моральну відповідальність, ідентичність і силу людської душі в умовах війни.

Ця книга не лише дає читачеві жахливий урок історії, але й залучає його до надзвичайної людської розповіді.