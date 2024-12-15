11 книг для дітей, які розвивають гуманне ставлення до тварин

Щороку українська організація з порятунку тварин UAnimals обирає книги для всеукраїнської премії дитячої літератури "Гуманна книжка". Ці книжки для дітей не лише розважають, а й допомагають розвити позитивні якості, серед яких - гуманне ставлення до тварин.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про це йдеться у дописі на сторінці UAnimals в Instagram .

"Шедді" (Артем Швачка)

Обкладинка "Шедді"

"Шедді" - пригодницька повість для дітей від 9 років. Ілюстраторкою до захопливої книги стала Олеся Кухаренко, а видавництвом - "Навчальна книга - Богдан".

За сюжетом, Діана, Назар та Єгор, як і всі школярі, знайшли місце для ігор на канікулах: недобудований котедж, схоже на фортецю. Проте веселощі дітей перериваються раптовою подією - з місцевого зоопарку, в якому не піклується про тварин, втікає альпійський гірський козел, ібек, а "фортеця" дітлахів стає для рогатого пасткою.

Ідея книжки полягає в тому, що в житті кожної людини настає час для ухвалення власних рішень, що розвиває в дітях та підлітках почуття відповідальності.

"Муха та Найда" (Валентина Дуван)

Обкладинка "Муха та Найда"

Заснована на реальних подіях, "Муха та Найда" розповідає зворушливу історію життя двох безпритульних собак з Києва. Пригоди Мухи та Найди - що поїсти, куди піти, де сховатися від повітряної тривоги - залежать від доброти і небайдужості перехожих.

Ця, з яскравими ілюстраціями, книга для дітей молодшого шкільного віку розвиває емпатію, показуючи різні події очима безпритульних Мухи та Найди. В книзі є і фото справжніх героїнь історії, а також перелік порад, як юні читачі можуть допомогти безпритульним тваринкам. Видавництвом "Мухи та Найди" було обрано "Kalama", а ілюстрації до книги зроблені авторкою.

"Різдвяна Шапка Янголинки" (Грася Олійко)

Обкладинка "Різдвяна Шапка Янголинки"

Янголинка, маленьке янголятко, розсіює напередодні Різдва святковий настрій над містом. Раптово Янголинка натрапляє на голодне кошенятко, якому холодно без оселі. Тож Янголинка вирішує допомогти крихітці.

"Різдвяна шапка Янголинки" розрахована на читачів віку 3-5 років. Ілюстрації до книги створила авторка, а видавництвом "Різдвяної Шапки Янголинки" стало "Видавництво Старого Лева".

"Куди подівся Коцик?" (Олена Загородник)

Обкладинка "Куди подівся Коцик?"

"Куди подівся Коцик?" - книга для спільного читання дорослих і дітей від 6 років, яка допоможе проговорити важкі теми, що бентежать, лякають чи засмучують малечу. Видавництвами для книги стали "Rogue Umbrella LTD" та "АРК.ЮЕЙ", а розповідь доповнюють ілюстрації Загородник.

Одного разу ласун та сплюх Коцик, улюбленець Оленки, міцно заснув, не прокинувшись. Різноманітні пояснення батьків дівчинки не змогли заспокоїти дитину, але ще більше розтривожили.

Дізнатися, що трапилося з Коциком, допитливій дівчинці допомагає Сихівський Заєць. Однак, щоб знайти відповіді на питання, Оленці треба неабияка сміливість.

"Єнот Ракета та інші герої" (Євгенія Завалій)

Обкладинка "Єнот Ракета та інші герої"

Книга, яка зворушить як дітей, так і дорослих, розповідає історію порятунку 12 тварин під час війни в Україні.

Кожна історія присвячена окремій тваринці - в книзі Євгенії Завалій звірятка, наприклад, совеня Джаміль та цап Борис, втративши звичний спосіб життя та домівку, отримали суперможливості для боротьби з окупантами. Ілюструвала історії Марія Шевченко, видавництвом стало "Видавництво Старого Лева".

"Чарівні Дракони острова Ґозо" (Інна Данилюк)

Обкладинка "Чарівні Дракони острова Ґозо"

Ця книга для дітей від 5 років розповідає про Юлю з України та Джуліана, які зустрілися на Мальті. Щоб впоратися з переживаннями і страхами у дітей є фантазія, завдяки якій оживають дракони на човнах. Юля та Джуліан мріють стати зоозахисниками, проте батьки хлопця не розділяють його ідей щодо порятунку тварин. Однак це не зупиняє дітлахів.

Ілюстраторка книги - Анна Вільчинська, а видавництво - "Чорні вівці".

"Сохатик і зуб дракона" (Надія Гуменюк)

Обкладинка "Сохатик і зуб дракона"

Ромко Радунець не може залишатися осторонь від всіх подій, які відбуваються під час канікул, проведених в селі. Завдяки ліснику-дідусеві хлопчик вчиться розуміти тварин та доглядати за лісом. А нові знайомства допоможуть школяру цінувати родину та навчитися відповідальності.

Видавництвом для цієї книги для дітей молодшого шкільного віку стало "Фоліо".

"Котики-патріотики" (Зоряна Биндас)

Обкладинка "Котики-патріотики"

"Котики-патріотики" - казка про різноманітних винахідливих котиків, які під час повномасштабного вторгнення дають відсіч ворогові. Попри зміну звичного життя, войовничі коти Добрий, Монро, Перчик та Марі не втрачають оптимізму та навіть знаходять нових друзів. А допомагає знешкоджувати окупантів миша Гаврило.

Ілюстраторкою книги стала Анастасія Лєскова, а видавництвом - "Vivat".

"Історії Марійки та дідуся Юри" (Анна Дубровна)

Обкладинка "Історії Марійки та дідуся Юри"

"Історії Марійки та дідуся Юри" - це за словами авторки, сучасні дитячі притчі для спільного читання батьків та дітей. Історія розповідає про знайомство дівчинки Марійки з хмаркою на ім'я Мишко Хмара, який, пройшовши довгий шлях повернеться на небо новою хмаринкою, а також розповіді дідуся Марійки з онучкою про природу та ставлення до світу.

Видавництвом "Історії Марійки та дідуся Юри" було обрано "Смолоскип".

"Дітлахи. Незламні історії" (Олена Скуловатова)

Обкладинка "Дітлахи. Незламні історії"

"Дітлахи. Незламні історії" - збірка історій про сучасних дітлахів та домашніх улюбленців в сьогоденних реаліях, розрахована на читачів молодшого шкільного віку. "Дітлахи. Незламні історії" допоможе підтримати в переживанні важкого досвіду, її варто читати разом з дітьми, проговорюючи почуття та емоції.

Ілюстраторкою для книги стала Катрін Мускат, а видавництвом - "Школа (Харків)".

"Дай лапу, Пепітко" (Оксана Лущевська)

Обкладинка "Дай лапу, Пепітко"

"Дай лапу, Пепітко" - повість для дітей молодшого шкільного віку та їхніх батьків. В центрі сюжету найкращі подружки Поля та Еля, а також Пепітка - маленька собачка Елі. Герої проходять складне випробування та розлуку: мама Елі виїжджає з дівчинкою за кордон, а Пепітка залишається з родиною Полі в Україні. Собачка, як і Поля, сумує за Елею, але вони разом знаходять шлях підбадьорити себе в важкі часи.

Доповнюють сюжет ілюстрації Тетяни Копитової. Видавництвом стало "ArtBooks".