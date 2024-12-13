В Україні зростає попит на книжки державною мовою: що читають найбільше

Дані всеукраїнського соціологічного дослідження рівня читання дітей та дорослих у 2024 році, проведеного агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги, свідчать, що у 2024 році три чверті прочитаних книг були україномовними. Зазначають, що це демонструє зростання популярності української літератури на 20% у порівнянні з 2023 роком. Близько половини респондентів вважають українську мову комфортною для читання, що співставно з показниками минулого року.

Щодо літературних уподобань: 40% українців обирають українську класику, тоді як сучасних українських авторів, закордонну класику та сучасну іноземну літературу читає приблизно по третині опитаних. Основними причинами для читання стали любов до цього процесу, прагнення до самовдосконалення, бажання відволіктися від проблем та отримати новий досвід.

Дослідження також підкреслило важливість підтримки книгарень як інструменту стимулювання читання. Половина опитаних вважають, що книгарням потрібні субсидії вже зараз, навіть під час війни, а ще третина підтримують таку ініціативу після її завершення.