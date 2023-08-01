Что читать в августе: пять интересных книг на любой вкус

"Кухонный фронт" / Дженнифер Райан

Продолжается Вторая мировая война, Британия страдает от бомбардировок, разрушения и нехватки продовольствия - немецкие подлодки блокируют пути снабжения. Правительство пытается всячески привлечь хозяек сохранять спокойствие и быть изобретательными в приготовлении блюд, для этого "Би-Би-Си" запускает радиопрограмму под названием "Кухонный фронт" с популярным ведущим. Однако программа нуждается в женском голосе!

Чтобы найти соведущую, решено устроить кулинарный конкурс, и вот уже в нем соревнуются четыре женщины. Для каждой из них – это возможность изменить свою жизнь. Для молодой вдовы - возможность оплатить долги и сохранить крышу над головой для своих детей. Для служанки - шанс вырваться из рабства и обрести свободу. Для хозяйки поместья – возможность освободиться от богатого мужа-деспота. А для профессиональной шеф-кухарки – возможность бросить вызов мужчинам, стоящим на вершине ее профессии.

Удивительные сочетания продуктов и причудливые блюда, слезы отчаяния и радость сплоченности - несмотря на военное время здесь есть место для всего. А главное, что есть место для надежды и победы.

Обложка книги "Кухонный фронт"

"Шпион и предатель. Выдающаяся шпионская история времен Холодной войны" / Бен Макинтайр

Документальный триллер об ожесточенном противостоянии советских и западных разведывательных служб во времена Холодной войны, а также увлекательная история шпиона, предавшего родину и ставшего легендой для демократического мира.

Эта книга понравится читателям, интересующимся историей, политикой и "внутренней кухней" разведывательных служб.

В центре сюжета реальное лицо – Олег Гордиевский – офицер КГБ, двойной агент и самый ценный шпион МИ6. Рискуя собственной жизнью, он передавал британским кураторам ценную информацию, изменившую Холодную войну, помогла рассекретить советские агентурные сети и избежать ядерной эскалации. Гордиевский приложился к развалу СССР, был предан другим шпионом и скрылся из Советского Союза в багажнике автомобиля.

Обложка книги "Шпион и предатель. Выдающаяся шпионская история времен Холодной войны"

"Бритт-Мари была здесь" / Фредрик Бакман

Роман рассказывает об одной из героинь предыдущей книги Фредрика Бакмана "Моя бабушка просит ей простить", ставшую бестселлером New York Times. Это остроумная, милая, сентиментальная история о том, что жизнь по-настоящему открывается тем, кто готов к переменам и обладает способностью любить других.

В центре сюжета – 63-летняя женщина, переживающая семейный кризис. Ей изменил муж, который был всей жизнью для Бритт-Мари. С разбитым сердцем героиня книги решает изменить свою судьбу, отправляясь в заброшенный городок Борг, чтобы получить первую за последние сорок лет работу. Бритт-Мари уходит в другую жизнь, найдя подруг и даже получив статус тренера местной футбольной команды. Здесь она познает настоящую свободу, почувствует влюбленность и главное - получит возможность быть собой и не бояться собственных мечтаний.

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"Хорошие новости из Аральского моря" / Ирэна Карпа

Роман Ирэны Карпы – это истории четырех украинских женщин во Франции. В основе сюжета – приключения четырех героинь, которых объединяет украинское происхождение и секреты из прошлого, а также желание освободиться от них и начать новую жизнь.

"Французская мечта" привлекает стилем и романтикой, ароматом выпечки и вкусом изысканного вина. Казалось бы, Париж - идеальное место для побега, где легко все начать заново. Но парижские улочки раскрывают секреты только "своим", а от прошлого не уйдешь, пока оно живет в памяти.

Каждая из них ищет что-то свое: юная красавица Богдана - приключений и развлечений, опытная и взвешенная Рита - свободы и семейного уюта, бывшая рок-музыкантка Хлоя стремится к покою, а энергичная "феменка" Маша - самореализации и славе. Отношения и секс, поиски себя, травмы, интриги и убийства – водоворот эмоций зашкаливает. Но пока есть настоящие чувства, дружба и поддержка, умение наслаждаться жизнью, любить себя и свой город - до тех пор есть и надежда на "хорошие новости", которые непременно приходят даже после самых больших катастроф.

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"Зеленая, 19" / Марк Ливин

В этом сборнике - самые известные повести писателя: "Бабье лето" и "Рики и дороги", а также рассказы "Представь, что здесь сирень" и "Стриж черный".

Сборник адресован прежде всего взрослому читателю: он дает возможность взрослым вернуться в мир детства и уже переосмыслено взглянуть на радостные и грустные моменты, которые могут переживать дети. Здесь рядом с детскими играми есть место для глубоких взрослых разговоров, рядом с радостью и смехом есть боль от ссор, разводов, болезней и потерь, а рядом с вымышленными историями и сказками живут истории не выдуманные, а вполне реальные.

Произведения автора стали бестселлерами и неоднократно оказывались в длинных и кратких списках литературных премий. По повести "Бабье лето" создали также сценарий, ставший одним из победителей конкурса "Коронация слова", а "Рики и дороги" представлена в престижном международном каталоге IBBY.

"Все четыре текста этого сборника объединены той же печалью - возвращением взрослого в дом, в котором он рос. Теперь, кажется, там все не так, как когда-то, и едва ли не единственное, что остается - это пересобирать себя самого в ретроспективе. Вспоминать какие-то события, рассматривать и ощупывать давние вещи, воспроизводить с помощью запахов и вкусов сюжеты детства… И, оказывается, этот процесс становится целебным для души, понимаешь, что грусть запросто может стать любовью – к себе и своей истории. Все события этого сборника, и грядки из "Бабьего лета", и крыльцо из "Стрижа черного", по-разному и в разное время состоялись по одному адресу - ул. Зеленая, 19. Это место, в котором я родился как автор. И мне бы хотелось зафиксировать его в собственной истории", - рассказывает об издании сам Марк.

Обложка книги "Зеленая, 19"