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5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

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П'ятниця 02 червня 2023 17:00
5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства Добірка кращих книг для читання на вихідних (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Styler

Вихідні - найкращий час, щоб відволіктися від робочих буднів. А що може бути кращим, ніж релаксувати з захопливою книгою в руках, поринаючи у захопливі світи?

У добірці Styler і видавництва #книголав ви знайдете п'ять різних книжок на будь-який смак: від захопливого психологічного трилера, збірки поезії про любов та війну до посібника з чаклунства.

Задум (Джин Ганфф Кореліц)

Захопливий психологічний трилер, у центрі сюжету якого колись молодий перспективний письменник Джейкоб Фінч Боннер, чия перша книжка отримала добрі відгуки. Але нині він викладає літературну творчість у третьосортному коледжі й намагається підтримати залишки самоповаги, бо давно вже не писав - і тим паче не публікував (нічого путнього).

Один з його студентів, зверхній і самовпевнений Еван Паркер, оголошує, що не потребує Джейкового наставництва. Адже головне в романі - задум, а його задум просто не може не вистрелити. Джейк готовий списати ці вихваляння на типовий нарцисизм новачка-аматора, але потім йому розповідають сюжет майбутнього твору. За кілька років Джейк, уже майже забувши про це, довідується про смерть Евана Паркера. Невже Паркер так і не написав свого роману? Невже пропаде така історія? І Джейк сідає сам писати чужий твір, навіть не підозрюючи, до яких наслідків може призвести ця "крадіжка".

5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Ми проти вас (Фредрік Бакман)

Це продовження бестселера "Ведмеже місто" про хокейну команду та життя містечка Бйорнстад.

Історія продовжується не тільки у Бйорнстаді, а й сусідньому містечку Гед, і тепер це не лише спортивне протистояння, а запеклий бій за виживання, з політичними інтригами, непростими викликами та невиправними вчинками.

Після трагічних подій, які тут сталися напередодні важливого матчу, хокейний клуб під загрозою закриття, гравці та тренер переходять в команду суперника, за ними й спонсори. Але у мешканців містечка та улюбленої команди з’являється новий шанс, з’являються нові гравці. Чим ближче до вирішального матчу, тим більше емоцій, ненависть росте. Але чи залишається шанс на примирення?

5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Книга Love 2.0. Любов і війна

Це збірка поезій 52 українських авторів і авторок - і сучасних, і класиків. Вона зображує любов у контексті війни, показуючи болючі досвіди та перешкоди, перед якими опиняються почуття і стосунки в часи війни, та даючи надію на те, що любов здатна подолати випробування, додати сил під час боротьби та зцілити рани під час відновлення.

У книжці зібрано 89 творів. Серед них - поезії сучасних авторів, написані під впливом нинішньої російсько-української війни, та вірші класиків, які, створені українськими митцями ще в попередні століття, зараз набувають нових сенсів і прочитань. Частина авторів збірки служить у ЗСУ, деякі з них перебувають на фронті - і продовжують писати, фіксуючи те, якою є любов у воєнний час. Збірка "Книга Love 2.0. Любов і війна" створена зокрема у знак подяки ЗСУ та всім, хто працює на перемогу, а також у пам’ять про тих, хто віддав своє життя на захист України.

5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Як стати (бездоганною) відьмою (Амброзія Готорн)

Це захопливий посібник із чаклунства. У ньому зібрано давні знання та різноманітні практики, які допоможуть дізнатися про особисту внутрішню силу і змінити життя на краще. З книжки легко дізнатися про те, що вас давно цікавило, але ви не знали, як до цього підійти: магія у повсякденному житті, стосунках, що таке ясновидіння та інтуїція, практики для здоров'я та внутрішньої сили, як використовувати ці знання у повсякденному житті для розширення своїх творчих можливостей і особистісного зростання. Але насамперед це означає вирушити в дослідницьку подорож усередину себе - й зануритися в глибини власної сили та унікальності.

5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Незриме життя Адді Лярю (Вікторія Елізабет Шваб)

Це захопливий фентезійний роман. У Франції 1714 року одна дівчина укладає фаустівську угоду заради вічного життя. Але угода виявляється прокляттям: тепер її забуватимуть усі, кого вона зустріне на своєму шляху. Так починається неймовірне життя Адді Лярю, її приголомшлива подорож століттями та континентами, історією і мистецтвом, під час якої вона шукає спосіб залишити слід у світі. Проте одного дня, триста років по тому, все змінюється, коли Адді в одній непримітній книгарні натрапляє на юнака, який пам’ятає її ім’я.

5 нових книг для читання на вихідних: від психологічного трилера до чаклунства

Нагадаємо, нещодавно психологи пояснили, чому іноді корисно байдикувати.

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