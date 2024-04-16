UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що чекає працюючих українців після перерахунку пенсій: у ПФУ дали відповідь

Чого чекати працюючим пенсіонерам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пенсіонери, які працювали менше ніж 24 місяці після останнього перерахунку, цікавляться, чи можуть вони очікувати нового перегляду виплат з 1 квітня.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати працюючим пенсіонерам

Під час перерахунку пенсії, якщо особа набрала менше 24 місяців страхового стажу після останнього перерахунку, автоматичний перегляд виплат проводиться лише у випадку, якщо після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.

У такому випадку враховується реальний страховий стаж, набутий пенсіонером після останнього перерахунку пенсії. Заробітна плата для обчислення пенсії при цьому не змінюється, - зазначили в Пенсійному фонді України.

З квітня змінюються мінімальні виплати пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж. Тепер мінімальна пенсія для них складатиме 3 200 гривень.

Виплати пенсіонерам без стажу: пенсіонери віком 65 років, які не набрали страхового стажу, отримують від держави тимчасову допомогу у розмірі 2 361 гривень.

Особи з неповним стажем отримують такі виплати з 63 років.

Протягом воєнного стану та місяця після нього ці виплати надаються постійно, а оформити їх можна у місцевому центрі соціального захисту.

До такого виду допомоги можуть нараховуватися також додаткові надбавки:

  • Для осіб віком від 70 до 74 років - ще 300 гривень;
  • Для осіб віком від 75 до 79 років - ще 456 гривень;
  • Для осіб старше 80 років - ще 570 гривень.
Читайте РБК-Україна в Google News
ПенсіїПенсія в Україні