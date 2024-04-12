Українці можуть отримати надбавку 20% надбавки до пенсії: хто саме та як

Жителі певних регіонів та переселенці можуть отримати спеціальну надбавку до своєї пенсії. Ця можливість доступна для мешканців гірських населених пунктів, а також для тих, хто стикається з недостатньо розвинутими галузями протягом певних місяців проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Закон України про статус гірських населених пунктів.

Що треба знати

Для отримання цієї доплати необхідно, щоб у згаданих населених пунктах існували проблеми з соціально-побутовим обслуговуванням, транспортною доступністю та сферою застосування праці.

Розмір надбавки визначається індивідуально і на даний момент складає 20% від основної суми пенсії.

"Розмір державних пенсій, стипендій, всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%", - сказано в статті 6.

Як отримати надбавку

Для отримання такої надбавки потрібно отримати спеціальне посвідчення. Цей документ засвідчує проживання на території гірського населеного пункту.

Оформити посвідчення можна через місцеві органи влади або ЦНАП. Отримання документа відбувається протягом 30 календарних днів після подання заяви.

Переселенці також можуть оформити вказане посвідчення. Вони мають діяти за стандартною процедурою та обов'язково надати документи, що засвічують статус ВПО.