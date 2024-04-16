Что ждет работающих украинцев после перерасчета пенсий: в ПФУ дали ответ

Что нужно знать работающим пенсионерам

При пересчете пенсии, если лицо набрало менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета, автоматический пересмотр выплат производится только в случае, если после предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

В таком случае учитывается реальный страховой стаж, приобретенный пенсионером после последнего перерасчета пенсии. Заработная плата для исчисления пенсии при этом не меняется, - отметили в Пенсионном фонде Украины.

С апреля меняются минимальные выплаты пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный стаж. Теперь минимальная пенсия для них будет составлять 3200 гривен.

Выплаты пенсионерам без стажа: пенсионеры в возрасте 65 лет, не набравшие страховой стаж, получают от государства временную помощь в размере 2 361 гривен.

Лица с неполным стажем получают такие выплаты с 63 лет.

В течение военного положения и после этого эти выплаты предоставляются постоянно, а оформить их можно в местном центре социальной защиты.

К такому виду помощи могут начисляться дополнительные надбавки: