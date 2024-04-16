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Что ждет работающих украинцев после перерасчета пенсий: в ПФУ дали ответ

Чего ждать работающим пенсионерам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсионеры, работавшие менее 24 месяцев после последнего пересчета, интересуются, могут ли они ожидать нового пересмотра выплат с 1 апреля.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Что нужно знать работающим пенсионерам

При пересчете пенсии, если лицо набрало менее 24 месяцев страхового стажа после последнего перерасчета, автоматический пересмотр выплат производится только в случае, если после предварительного перерасчета прошло не менее двух лет.

В таком случае учитывается реальный страховой стаж, приобретенный пенсионером после последнего перерасчета пенсии. Заработная плата для исчисления пенсии при этом не меняется, - отметили в Пенсионном фонде Украины.

С апреля меняются минимальные выплаты пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим полный стаж. Теперь минимальная пенсия для них будет составлять 3200 гривен.

Выплаты пенсионерам без стажа: пенсионеры в возрасте 65 лет, не набравшие страховой стаж, получают от государства временную помощь в размере 2 361 гривен.

Лица с неполным стажем получают такие выплаты с 63 лет.

В течение военного положения и после этого эти выплаты предоставляются постоянно, а оформить их можно в местном центре социальной защиты.

К такому виду помощи могут начисляться дополнительные надбавки:

  • Для лиц от 70 до 74 лет - еще 300 гривен;
  • Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет – еще 456 гривен;
  • Для лиц старше 80 лет – еще 570 гривен.
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