Чи можна їсти суп кожного дня і що буде, якщо від нього відмовитись

Всім у дитинстві батьки казали, що суп дуже корисний. Це насправді так. Однак, варто знати, що буде з організмом, якщо їсти суп кожного дня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Еatthis.
Дієтологи із США розповіли, що суп насичує організм і це повʼязано з водою і бульйоном, на яких ми варимо суп. Розпочавши трапезу із супу, ви насититеся й не переїсте під час їжі.
Тобто суп на вечерю - це ситно та некалорійно. Але це тільки в тому разі, якщо ви готуєте правильний суп. Тобто той, де немає шкідливих для фігури інгредієнтів.
Ідеальний склад - овочі, бобові, дієтичне мʼясо.
Суп може стати чудовим джерелом поживних речовин. Передусім на основі бульйону. Коли ми відмовляємося від супів-пюре та готуємо бульйон з овочами чи бобовими, можна отримати поживні речовини та клітковину, але без великої кількості калорій.
Готувати суп можна і в мультиварці, адже він цього він стане ще кориснішим.
Експерти кажуть, що мова йде про супи та супи-пюре на основі вершків.
Вершки або вершкове масло містять велику кількість насичених жирів, Це збільшує ризик серцево-судинних захворювань, якщо їх часто їсти.
Разом з високим вмістом насичених жирів у супі також міститься багато солі. Мова йде про покупні супи швидкого приготування, консервовані супи або в брикетах.
До того ж дієтологи рекомендують запивати їх великою кількістю води.
Не їсти гарячий суп шкідливо для здоров'я. Основою будь-якого супу є бульйон. А він допомагає пом'якшити механічну дію твердої їжі на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту.
В овочах також міститься клітковина, яка значно покращує перистальтику кишківника. Тому відходи завжди вчасно виводяться з організму. Якщо не додати супи до свого щоденного раціону, зростає ризик появи здуття живота та запорів.
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