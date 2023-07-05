Ось що потрібно їсти, щоб покращити стан волосся, зір та уникнути стресу
Влітку усі люблять їсти кукурудзу, адже вона містить багато корисних вітамінів. Таку злакову культуру потрібно включити в раціон, щоб покращити стан організму.
Про це пише Eat this, not that!
Покращує стан волосся
У кукурудзі міститься багато вітамінів групи B, Е, А, РР, які дуже корисні для жінок, позитивно впливають на стан волосся та шкіри. Також допомагають впоратися з депресією.
Заряд важливих мінералів
Кукурудза містить калій, який допомагає знизити рівень артеріального тиску, зміцнити кістки та запобігати утворенню каменів у нирках.
Підтримка здоров’я нервової системи
Організм забезпечується комбінацією вітаміну В6 і магнію, які є в кукурудзі, особливо у молодій.
Покращується зір
У кукурудзі містяться сполуки лютеїн та зеаксантин, які надають їй насичений колір і мають вирішальне значення для здоров'я очей та зору. Зокрема, сполуки допомагають при вікових проблемах, таких як катаракта.
Попкорн насичує організм
У попкорні міститься високий вміст клітковини та мало калорій. Це низькокалорійна закуска, яка надовго дає відчуття ситості.
Чи зберігається користь під час варіння
Найчастіше вживання кукурудзи відбувається в вареному вигляді, але при термічній обробці багато корисних речовин руйнуються, тому в підсумку виходить менш корисна страва.
У вареному продукті в повному складі зберігаються білки, оболонка зерен, а також вітаміни групи B, що позитивно позначається на обміні речовин, омолодженні організму, а також на позбавленні від нервового розладу, стресів і депресивного стану.
Кому не можна їсти
Людям із зайвою вагою варто відмовитися від частого вживання цих ласощів. Також не рекомендується їсти кукурудзу людям з виразкою шлунка, при поганому згортанні крові та схильності до алергічних реакцій.
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