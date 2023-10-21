Можно ли есть суп каждый день и что будет, если от него отказаться

Суп насыщает организм

Диетологи из США рассказали, что суп насыщает организм и это связано с водой и бульоном, на которых мы варим суп. Начав трапезу с супа, вы насытитесь и не переедите во время еды.

То есть суп на ужин - это сытно и некалорийно. Но это только в том случае, если вы готовите правильный суп. То есть то, где нет вредных для фигуры ингредиентов.

Идеальный состав - овощи, бобовые, диетическое мясо.

Больше питательных веществ

Суп может стать отличным источником питательных веществ. Прежде всего, на основе бульона. Когда мы отказываемся от супов пюре и готовим бульон с овощами или бобовыми, можно получить питательные вещества и клетчатку, но без большого количества калорий.

Готовить суп можно и в мультиварке, ведь он к этому он станет еще более полезным.

Можно получить много насыщенных жиров

Эксперты говорят, что речь идет о супах и супах-пюре на основе сливок.

Сливки или сливочное масло содержат большое количество насыщенных жиров, Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если их часто есть.

Много соли

Вместе с высоким содержанием насыщенных жиров в супе также содержится много соли. Речь идет о покупных супах быстрого приготовления, консервированных супах или в брикетах.

К тому же диетологи рекомендуют запивать их большим количеством воды.

Что будет, если никогда не есть суп

Не есть горячий суп вредно для здоровья. Основой любого супа есть бульон. Он помогает смягчить механическое действие твердой пищи на слизистую желудочно-кишечного тракта.

В овощах также содержится клетчатка, значительно улучшающая перистальтику кишечника. Потому отходы всегда вовремя выводятся из организма. Если не добавить супы в свой ежедневный рацион, возрастает риск появления вздутия живота и запоров.