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Що буде з організмом, якщо повністю відмовитись від алкоголю: ви будете здивовані

Чому варто відмовитись від алкоголю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Навіть помірні дози спиртного в раціоні призводять до поступового набору ваги, погіршення стану шкіри і руйнування внутрішніх органів. Якщо повністю відмовитись від алкоголю, то відбудуться позитивні зміни у організмі.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram.

Як зміниться організм

За словами експерта, якщо людина взагалі відмовиться від вживання алкоголю, то в організмі відбудуться такі позитивні зміни:

  • Мозок буде працювати краще;
  • Знизиться ризик отримати інфаркт чи інсульт;
  • Зовні будете виглядати молодшими;
  • Настрій не буде залежати від "стимулятора";
  • Знизиться ризик виникнення депресивних станів;
  • Буде простіше тримати себе у формі (алкоголь досить калорійний);
  • Імунітет стане міцнішим, оскільки вітаміни й мінерали будуть засвоюватися краще.

Чому варто відмовитися від алкоголю

Варто пам'ятати, що навіть "червоне напівсолодке" здатне нашкодити. Серед головних побічних ефектів регулярного вживання спиртного виділяють:

  • склейку еритроцитів, закупорку мікрокапілярів, загибель тисячі нейронів від нестачі кисню;
  • наркотичний ефект, після закінчення якого настає короткострокова ейфорія, після якої можна впасти в депресію, можливі агресія і паніка;
  • збільшення серця, у перспективі - інфаркт;
  • цироз печінки, панкреатит і рак підшлункової залози.

Здоров'я кожної людини - його особиста справа, головне - робити вибір усвідомлено і розуміти можливі наслідки. Варто тільки знати, що алкоголь вбиває розум, красу і здоров'я.

Раніше ми повідомляли, чим найкраще закушувати коньяк, вино, горілку та інші напої.

Також ми писали, як уникнути похмілля та чи можна від нього швидко позбутися.

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