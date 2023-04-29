Що буде з організмом, якщо повністю відмовитись від алкоголю: ви будете здивовані

Навіть помірні дози спиртного в раціоні призводять до поступового набору ваги, погіршення стану шкіри і руйнування внутрішніх органів. Якщо повністю відмовитись від алкоголю, то відбудуться позитивні зміни у організмі.
Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram.
За словами експерта, якщо людина взагалі відмовиться від вживання алкоголю, то в організмі відбудуться такі позитивні зміни:
Варто пам'ятати, що навіть "червоне напівсолодке" здатне нашкодити. Серед головних побічних ефектів регулярного вживання спиртного виділяють:
Здоров'я кожної людини - його особиста справа, головне - робити вибір усвідомлено і розуміти можливі наслідки. Варто тільки знати, що алкоголь вбиває розум, красу і здоров'я.
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