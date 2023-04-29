Что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя: вы будете удивлены

Даже умеренные дозы спиртного в рационе приводят к постепенному набору веса, ухудшению состояния кожи и разрушению внутренних органов. Если полностью отказаться от алкоголя, произойдут положительные изменения в организме.
Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
По словам эксперта, если человек вообще откажется от употребления алкоголя, то в организме произойдут следующие положительные изменения:
Следует помнить, что даже "красное полусладкое" способно навредить. Среди главных побочных эффектов регулярного употребления спиртного выделяют:
Здоровье каждого человека - его личное дело, главное - делать выбор осознанно и понимать возможные последствия. Следует только знать, что алкоголь убивает разум, красоту и здоровье.
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