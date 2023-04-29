Что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя: вы будете удивлены

Даже умеренные дозы спиртного в рационе приводят к постепенному набору веса, ухудшению состояния кожи и разрушению внутренних органов. Если полностью отказаться от алкоголя, произойдут положительные изменения в организме.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram .

Как изменится организм

По словам эксперта, если человек вообще откажется от употребления алкоголя, то в организме произойдут следующие положительные изменения:

Мозг будет работать лучше;

Снизится риск получить инфаркт или инсульт;

Внешне будете выглядеть моложе;

Настроение не будет зависеть от "стимулятора";

Снизится риск депрессивных состояний;

Будет проще держать себя в форме (алкоголь достаточно калорийный);

Иммунитет станет крепче, поскольку витамины и минералы будут усваиваться лучше.

Почему стоит отказаться от алкоголя

Следует помнить, что даже "красное полусладкое" способно навредить. Среди главных побочных эффектов регулярного употребления спиртного выделяют:

склейку эритроцитов, закупорку микрокапилляров, гибель тысячи нейронов от недостатка кислорода;

наркотический эффект, по истечении которого наступает краткосрочная эйфория, после которой можно впасть в депрессию, возможны агрессия и паника;

увеличение сердца, в перспективе - инфаркт;

цирроз печени, панкреатит и рак поджелудочной железы.

Здоровье каждого человека - его личное дело, главное - делать выбор осознанно и понимать возможные последствия. Следует только знать, что алкоголь убивает разум, красоту и здоровье.