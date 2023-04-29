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Что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя: вы будете удивлены

Почему стоит отказаться от алкоголя (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Даже умеренные дозы спиртного в рационе приводят к постепенному набору веса, ухудшению состояния кожи и разрушению внутренних органов. Если полностью отказаться от алкоголя, произойдут положительные изменения в организме.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.

Как изменится организм

По словам эксперта, если человек вообще откажется от употребления алкоголя, то в организме произойдут следующие положительные изменения:

  • Мозг будет работать лучше;
  • Снизится риск получить инфаркт или инсульт;
  • Внешне будете выглядеть моложе;
  • Настроение не будет зависеть от "стимулятора";
  • Снизится риск депрессивных состояний;
  • Будет проще держать себя в форме (алкоголь достаточно калорийный);
  • Иммунитет станет крепче, поскольку витамины и минералы будут усваиваться лучше.

Почему стоит отказаться от алкоголя

Следует помнить, что даже "красное полусладкое" способно навредить. Среди главных побочных эффектов регулярного употребления спиртного выделяют:

  • склейку эритроцитов, закупорку микрокапилляров, гибель тысячи нейронов от недостатка кислорода;
  • наркотический эффект, по истечении которого наступает краткосрочная эйфория, после которой можно впасть в депрессию, возможны агрессия и паника;
  • увеличение сердца, в перспективе - инфаркт;
  • цирроз печени, панкреатит и рак поджелудочной железы.

Здоровье каждого человека - его личное дело, главное - делать выбор осознанно и понимать возможные последствия. Следует только знать, что алкоголь убивает разум, красоту и здоровье.

Раньше мы сообщали, чем лучше закусывать коньяк, вино, водку и другие напитки.

Также мы писали, как избежать похмелья и можно ли от него быстро избавиться.

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