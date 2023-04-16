Чим закушувати коньяк, вино, горілку та інші напої: похмілля точно не буде

У неділю закінчується Великий піст і українці сядуть за святкові столи на Великдень. Такі застілля припускають великий вибір закусок та спиртне. Однак варто пам'ятати правила, які допоможуть уникнути важкого похмілля після великої кількості різної їжі та алкоголю.

Чим можна і не можна закушувати алкогольні напої – читайте у матеріалі Styler нижче.

Не налягайте на алкоголь

Більшість експертів рекомендують на Великдень не налягати на алкоголь і жирну їжу - особливо ця рекомендація стосується тих, хто дотримувався посту. Дайте вашому організму плавно вийти з обмежень і постарайтеся не перевантажувати печінку, шлунок та підшлункову залозу.

Безпечної дози спиртного немає - це факт. Однак у свята можна дозволити собі випити 100 мл сухого вина, чарочку коньяку чи іншого міцного алкогольного напою. Звичайно ж, якщо у вас немає протипоказань та проблем зі здоров'ям.

Бажано під алкоголь вживати правильну закуску і в цілому – повноцінно харчуватися, щоб уникнути проблем та похмілля наступного дня.

Чим можна закушувати алкоголь

Найоптимальнішою закускою до багатьох спиртних напоїв є картопля - пюре, салати з цього овочу, тушковані страви або запечені в духовці, на багатті.

Запивати можна лише водою, у крайньому разі - несолодким компотом, узваром чи морсом.

Вино. Такий напій бажано не заглушувати шоколадом чи жирними продуктами. Для того, щоб відчути весь смак повною мірою і при цьому не мати проблем на наступний день, вино рекомендується закушувати фруктами, нежирною рибою або м'ясом, а також сиром. Найкращий варіант - шпажки з грушею, твердим сиром та оливкою.

Коньяк та віскі. Обидва ці напої мають у складі дубильні речовини, тому варто акуратно підбирати до них закуску. Не варто їх закушувати копченим чи смаженим м'ясом, а от нежирним білим м'ясом – можна. Також можна використати фрукти, твердий сир, чорний шоколад. Ідеально – цитрусові.

Горілка. Цей напій вважається одним із найміцніших, тому навіть кілька чарок під час застілля можуть призвести до похмілля. Тому рекомендується вибирати як закуску м'ясні, рибні страви та будь-які інші продукти, де багато білка. Також підійде м'ясо, холодець та навіть яйця.

Чим алкоголь закушувати не можна

Не варто закушувати алкогольні напої будь-якими продуктами із великою кількістю солі. Це стосується солінь, квашеної капусти та оселедця з цибулею – такі продукти можуть викликати наступного дня набряки.

Як закуску не варто вживати салати з додаванням майонезу. З одного боку, жирна їжа не дає можливості швидко п'яніти та гальмує всмоктування спирту в кров, а з іншого - ваш організм отримує досить потужний удар через коктейль із жирної їжі та спиртного.

Категорично не можна запивати алкоголь газованими напоями. Така вода сама по собі дуже шкідлива, у поєднанні з алкоголем – головний біль на ранок забезпечений.

Не рекомендується закушувати спиртне солодощами, в яких багато жирів, дріжджі та цукор – це посилить вплив на організм та призведе до похмілля. Тим більше що солодощі можуть позбавити спиртні напої смаку.

Смажене м'ясо чи шашлик – також не підходять для закуски. Замініть його печеним або відвареним, або рибою.