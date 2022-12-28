Як уникнути похмілля та чи можна від нього швидко позбутися: лікар розповіла всю паравду

Дуже часто новорічну атмосферу Нового року можна зіпсувати надмірно великою кількістю випитого алкоголю. В результаті зранку виникне похмілля, якого дуже важко позбутися.

Про це повідомила психіатр та медичний психолог Надь Беата в Instagram .

Основні симптоми

Лікар назвала основні симптоми, які можуть виникнути після надмірного вживання алкоголю:

головний біль, запаморочення;

нудота;

сухість і неприємний смак у роті;

спрага;

озноб та відчуття жару;

прискорене серцебиття;

виражена слабкість;

депресія, тривога та дратівливість.

Триває похмілля зазвичай до 24 годин.⠀

Як уникнути похмілля

Лікар радить пити в міру та пам’ятати про свою індивідуальну дозу, яку бажано розподілити на час вечірки.

Також важливо не пити натщесерце. До того ж між кожним алкогольним напоєм пийте воду або не газовані безалкогольні напої. Також варто тримати склянку води біля ліжка, щоб випити, якщо прокинетесь протягом ночі.

Зокрема вилікувати похмілля ніяк не можна. Це лише поширений міф.

Однак, є існує цілий ряд засобів, які позиціюють саме як ліки проти похмілля, проте всі вони з недоведеною ефективністю.

Дієвих ліків проти похмілля не існує, проте є способи, які полегшать цей стан:

пити якомога більше води (3-4 літра), можна мінеральної;

у разі виникнення нудоти і позиву до блювання - спорожнити шлунок;

випити знеболюючі при головному болі;

обмежити активність;

багато сну, відпочинку;

не рекомендовано лікувати похмілля алкоголем, оскільки є ризик погіршення стану або ж виникнення запою.

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