Что будет с организмом, если полностью отказаться от алкоголя: вы будете удивлены
Даже умеренные дозы спиртного в рационе приводят к постепенному набору веса, ухудшению состояния кожи и разрушению внутренних органов. Если полностью отказаться от алкоголя, произойдут положительные изменения в организме.
Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
Как изменится организм
По словам эксперта, если человек вообще откажется от употребления алкоголя, то в организме произойдут следующие положительные изменения:
- Мозг будет работать лучше;
- Снизится риск получить инфаркт или инсульт;
- Внешне будете выглядеть моложе;
- Настроение не будет зависеть от "стимулятора";
- Снизится риск депрессивных состояний;
- Будет проще держать себя в форме (алкоголь достаточно калорийный);
- Иммунитет станет крепче, поскольку витамины и минералы будут усваиваться лучше.
Почему стоит отказаться от алкоголя
Следует помнить, что даже "красное полусладкое" способно навредить. Среди главных побочных эффектов регулярного употребления спиртного выделяют:
- склейку эритроцитов, закупорку микрокапилляров, гибель тысячи нейронов от недостатка кислорода;
- наркотический эффект, по истечении которого наступает краткосрочная эйфория, после которой можно впасть в депрессию, возможны агрессия и паника;
- увеличение сердца, в перспективе - инфаркт;
- цирроз печени, панкреатит и рак поджелудочной железы.
Здоровье каждого человека - его личное дело, главное - делать выбор осознанно и понимать возможные последствия. Следует только знать, что алкоголь убивает разум, красоту и здоровье.
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