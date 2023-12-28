Що буде, якщо з'їсти один кілограм мандаринів за день

Все добре, що в міру. І як би не хотілося з'їсти цілу миску мандаринів за один раз у святкові дні - не варто цього робити. Бо проблеми зі здоров'ям можуть бути навіть від цього корисного фрукта.

Що буде, якщо з'їсти 1 кг мандаринів за один раз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словами фахівця, мандарини часто обробляють пестицидами, щоб вони дозріли. І так, ще й фунгіцидами також, щоб привезти їх в Україну. Тому від 1 кг мандаринів точно нічого хорошого не буде.

"Можна потрапити на таку партію, отруїтися, це викличе діарею, симптоми отруєння", - попереджає лікар.

Він зазначає, що в день варто з'їдати не більше 300 г. При цьому шкірку потрібно викидати, бо в ній нічого не має, а от хімія може бути.

Також Юрій Габорець зазначає, що при постійному вживанні мандаринів у великій кількості може викликати гастрит - через велику кількість кислоти. Вітамін С буди активно виводитися нирками й це спричинить утворення каменів.

Також це може викликати жировий гепатоз, бо фруктоза обробляється в печінці. В мандаринах фруктози дуже багато, особливо в солодких. Але якщо споживати до 5 штук в день, то це корисно, бо у мандаринах є клітковина, вітаміни, флаваноїди.

Якщо у вас немає алергії на ці фрукти, то мандарини можуть стати прекрасним замінником цукерок на свята, начинкою у тортики та десерти.