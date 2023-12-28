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Что будет, если съесть один килограмм мандаринов за день

Четверг 28 декабря 2023 20:44
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Что будет, если съесть один килограмм мандаринов за день Что произойдет с организмом, если съесть 1 кг мандаринов (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Юрий Габорец

Всё хорошо, что в меру. И как бы ни хотелось съесть целую миску мандаринов за один раз в праздничные дни - не стоит этого делать. Ибо проблемы со здоровьем могут быть даже от этого полезного фрукта.

Что будет, если съесть 1 кг мандаринов за раз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам специалиста, мандарины часто обрабатывают пестицидами, чтобы они созрели. И да, еще и фунгицидами тоже, чтобы привезти их в Украину. Потому от 1 кг мандаринов точно ничего хорошего не будет.

"Можно попасть на такую партию, отравиться, это вызовет диарею, симптомы отравления", – предупреждает врач.

Он отмечает, что в день следует съедать не более 300 г. При этом кожуру нужно выбрасывать, потому что в ней ничего нет, а вот химия может быть.

Также Юрий Габорец отмечает, что при постоянном употреблении мандаринов в большом количестве может вызвать гастрит из-за большого количества кислоты. Витамин С будет активно выводиться почками и это приведет к образованию камней.

Также это может вызвать жировой гепатоз, потому что фруктоза обрабатывается в печени. В мандаринах фруктозы очень много, особенно в сладких. Но если употреблять до 5 штук в день, то это полезно, потому что в мандаринах есть клетчатка, витамины, флаваноиды.

Если у вас нет аллергии на эти фрукты, то мандарины могут стать прекрасным заменителем конфет по праздникам, начинкой в тортики и десерты.

Кстати, раньше мы писали о том, как выбрать сочные и сладкие мандарины.

А еще говорили, что можно сделать с кислыми мандаринами.

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