Когда щедруют в Украине: все традиции и дата

Щедровать и посевать принято в канун Старого Нового года. Дети желают хозяевам достатка и богатого урожая, а взамен получают гостинцы - обычно это сладости или деньги.

Когда именно нужно щедровать в 2022 году - читайте в нашем материале ниже.

В Украине Щедрый вечер отмечают накануне Старого Нового года - 13 января. На праздничный стол выставляются различные продукты. При этом разрешено есть не только постное.

Также уже очень давно существует традиция ходить по домам и петь щедривки в Щедрый вечер. В некоторых частях Украины организовывают вертеп, театральное представление с Дедом, Козой, Доктором, Стрельцами-молодцами, Цыганкой.

При этом, щедровать ходят только молодые люди, чаще всего - девушки. Щедрующие переодеваются в различные костюмы.

Как щедровать правильно

Щедрующие надевают яркие костюмы и ходят по домам после заката солнца. В народе верили, что щедривки должны петь молодые девушки, поскольку только они могут призвать в дом любовь, благополучие и богатство.

Щедривки

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте,

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

Прилетіла щедрівочка,

Сіла собі край оконця:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.

Там корови отелились,

Два бичечки народились.

Вони гарні й прехороші,

Як виростуть, будуть гроші.

Добрий вечір!

***

Добрий вечір!

Щебетушка щебетала,

Під віконцем припадала:

- Ой устань, устань пан господар!

Засвіти свічу восковую,

Побуди челядь молодую.

Нехай походить по дворочку,

Як бджілочка по медочку.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски,

А ще й вареничку, а ще й паляничку,

А ще й на дохід паляницю і хліб,

Решето вівса, а зверху ковбаса!

Добрий вечір!

***