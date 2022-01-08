Коли щедрують в Україні: всі традиції і дата

Щедрувати і посівати прийнято напередодні Старого Нового року. Діти бажають господарям достатку і багатого врожаю, а натомість отримують гостинці - зазвичай це солодощі або гроші.

Коли саме потрібно щедрувати в 2022 році - читайте в нашому матеріалі нижче.

В Україні Щедрий вечір відзначають напередодні Старого Нового року -13 січня. На святковий стіл виставляються різні продукти. При цьому дозволено їсти не тільки пісне.

Також вже дуже давно існує традиція ходити по домівках і співати щедрівки в Щедрий вечір. У деяких частинах України організовують вертеп, театральну виставу з Дідом, Козою, Доктором, Стрільцями-молодцями, Циганкою.

При цьому, щедрувати ходять тільки молоді люди, найчастіше - дівчата. Молодь переодягається в різні костюми.

Як щедрувати правильно

Молоді люди надягають яскраві костюми і ходять по будинкам після заходу сонця. У народі вірили, що щедрівки повинні співати молоді дівчата, оскільки тільки вони можуть закликати в будинок любов, благополуччя і багатство.

Щедрівки

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте,

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

Прилетіла щедрівочка,

Сіла собі край оконця:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.

Там корови отелились,

Два бичечки народилися.

Вони гарні й прехороші,

Як виростуть, будуть гроші.

Добрий вечір!

***

Добрий вечір!

Щебетушка щебетала,

Під віконцем припадала:

- Ой устань, устань пан господар!

Засвіти свічу воскову,

Побудь челядь молоду.

Нехай походити по дворочку,

Як бджілочка по медочку.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски,

А ще й вареничку, а ще й паляничку,

А ще й на дохід паляницю і хліб,

Решето вівса, а зверху ковбаса!

Добрий вечір!

***