Коли щедрують в Україні: всі традиції і дата
Щедрувати і посівати прийнято напередодні Старого Нового року. Діти бажають господарям достатку і багатого врожаю, а натомість отримують гостинці - зазвичай це солодощі або гроші.
Коли саме потрібно щедрувати в 2022 році - читайте в нашому матеріалі нижче.
В Україні Щедрий вечір відзначають напередодні Старого Нового року -13 січня. На святковий стіл виставляються різні продукти. При цьому дозволено їсти не тільки пісне.
Також вже дуже давно існує традиція ходити по домівках і співати щедрівки в Щедрий вечір. У деяких частинах України організовують вертеп, театральну виставу з Дідом, Козою, Доктором, Стрільцями-молодцями, Циганкою.
При цьому, щедрувати ходять тільки молоді люди, найчастіше - дівчата. Молодь переодягається в різні костюми.
Як щедрувати правильно
Молоді люди надягають яскраві костюми і ходять по будинкам після заходу сонця. У народі вірили, що щедрівки повинні співати молоді дівчата, оскільки тільки вони можуть закликати в будинок любов, благополуччя і багатство.
Щедрівки
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
А як каші не дасте,
Візьму вола за ріжок,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду,
Бо вам хату завалю.
Дайте книш,
Бо напущу вам в хату миш.
Дайте пиріг,
Бо потягну хату за ріг.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
Прилетіла щедрівочка,
Сіла собі край оконця:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
Там корови отелились,
Два бичечки народилися.
Вони гарні й прехороші,
Як виростуть, будуть гроші.
Добрий вечір!
***
Добрий вечір!
Щебетушка щебетала,
Під віконцем припадала:
- Ой устань, устань пан господар!
Засвіти свічу воскову,
Побудь челядь молоду.
Нехай походити по дворочку,
Як бджілочка по медочку.
***
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски,
А ще й вареничку, а ще й паляничку,
А ще й на дохід паляницю і хліб,
Решето вівса, а зверху ковбаса!
Добрий вечір!
***
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