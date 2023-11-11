Щедрість чи скромність? Скільки грошей дарувати на весілля, щоб бути ідеальним гостем

Що радять у мережі

Загально відомо, що даючи згоду на участь у весіллі, ви берете на себе відповідальність привітати майбутнє подружжя не лише словами, але й матеріально (подарунком чи певною сумою грошей).

Більшість користувачів тематичних форумів і сайтів вважають, що нині гроші - чи не найкращий подарунок на весілля.

Адже на тлі повномасштабної війни та інфляції (суттєвого росту цін на всі продукти та послуги) свято обійдеться молодятам "в копієчку".

А ось щодо кількості грошей, яку варто дарувати, думки дещо розходяться.

Кожен обирає подарунок сам (ілюстративне фото: Рixabay)

Скільки грошей готові дарувати українці

Основні критерії під час вибору суми, які найчастіше зустрічаються серед дописів і коментарів українців, можна звести до таких пунктів:

спроможність самої людини виділити ту чи іншу кількість грошей для подарунка (щоб фінансів вистачило на життя після свята)

місце (або навіть і місто), в якому планується весілля

формат весілля

культурні традиції тієї чи іншої місцевості

ступінь близькості людини до молодят (або до одного з них)

З огляду на це українці готові покласти у конверт в середньому 100 доларів (чи євро).

Дехто пропонує розраховувати суму з огляду на кількість людей, від яких дарується конверт - щонайменше 500 гривень (а в ідеалі - 1000 гривень) з однієї людини.

Ті ж, хто має вищий рівень фінансового забезпечення, вважають, що відповідним весіллю подарунком буде 500 доларів (чи євро) і навіть більше.

Як самотужки обрати суму подарунка

"Ідеальної" суми весільного подарунку насправді не існує. Вона може значно варіюватися в залежності від багатьох (зокрема і вищезгаданих) факторів.

Якщо ж слідувати етикету й усталеним у суспільстві правилами, занадто дорогий подарунок вручати так само непристойно, як і занадто дешевий.

Доцільно буде під час обрання суми на подарунок "прорахувати" витрати молодят на одну людину. Приблизна вартість одного місця на бенкеті є зазвичай основним індикатором, який визначає, скільки грошей дарувати.

Весілля дешевим буває рідко (ілюстративне фото: Рixabay)

Якщо весілля заплановане у нестандартних локаціях і проводиться, наприклад, на пляжі чи лісовій галявині, прорахувати можна послуги кейтерингу.

Водночас коли формат весілля простіший (звичайне барбекю чи невелика вечірка), дарувати можна менше.

В цілому, під час вибору подарунка (чи його суми), радимо звертати увагу на:

ваше власне ставлення до молодят (адже коли люди близькі - часто хочеться порадувати їх і подарувати більше)

кількість осіб (від яких вручається подарунок)

формат святкування і витрати молодят на одну людину

фінансову спроможність (як вашу, так і молодят)

Насамкінець не можна забувати, що в нашій країні триває повномасштабна війна з агресором і навіть копійки можуть врятувати життя захисників України.

Подумайте про це під час вибору подарунка. Адже інколи краще задонатити, ніж дарувати "всі гроші світу" ледь знайомим людям (як це часто буває на весіллях).