Що і коли дарувати на День вчителя, щоб нікого не образити

Вихователі, вчителі та викладачі не тільки навчають дітей і підлітків, але й діляться з ними життєвим досвідом. Виховують дошкільнят, школярів і студентів як особистість. Саме тому День вчителя в Україні є святом всіх освітян.

При підготовці матеріалу було використано джерела: unesco.org, указ президента України №513/94 "Про День працівників освіти".

РБК-Україна (Styler) розповідає, коли у світі та в Україні святкують День вчителя, який подарунок найкраще обрати, щоб нікого не образити, і коли його потрібно дарувати.

Коли святкують День вчителя

5 жовтня 1966 року в Парижі відбулась Спеціальна міжурядова конференція, в межах якої були розглянуті найважливіші питання щодо статусу освітян. За її результатами було схвалено важливий підсумковий документ, який увібрав у себе перелік найбільш актуальних постанов і рекомендацій про підвищення статусу педагогів в інтересах підвищення якості освіти.

У 1994 році Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) проголосила історичний день 5 жовтня Всесвітнім днем вчителя.

11 вересня 1994 року президент України видав указ "Про День працівників освіти".

"На підтримку ініціативи працівників освіти України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників освіти - День працівників освіти, яке відзначати щорічно у першу неділю жовтня", - йдеться у документі.

Отже, цьогоріч День учителя в Україні припадає на 1 жовтня.

Кого і як найкраще вітати

Оскільки свято завжди припадає на вихідний день, неофіційною традицією стало вітати педагогів напередодні свята - в п'ятницю.

У цей день із професійним святом вітають не тільки вчителів, але й усіх інших освітян (вихователів, викладачів і т. д.).

У школах та інших освітніх закладах з нагоди свята можуть організовувати різноманітні урочисті заходи, в межах яких відзначати найвизначніші здобутки педагогів.

Водночас зараз, на тлі повномасштабного вторгнення РФ і воєнного стану в Україні, у більшості закладів освіти цей день може пройти не так, як було колись. Нині привітання освітян може відбуватись за ініціативи кожного окремого колективу, або ж батьківських комітетів.

Що подарувати, щоб нікого не образити

Обрання подарунка до Дня вчителя - момент достатньо непростий та індивідуальний.

Перш за все необхідно визначитись, чи це буде колективний презент, чи індивідуальний (від цього залежить розмір "бюджету" на привітання).

Потрібно також побільше дізнатись про вподобання вчителя, якого ви плануєте привітати (що людина любить, чим захоплюється, чого їй бракує, чи немає у неї алергічних реакцій - особливо якщо ви плануєте дарувати квіти, продуктові набори чи якісь напої).

Якщо з першими кроками ви розібралися, можна переходити до обрання подарунка (в залежності від бюджету, потреб і вподобань педагога):

щось приємне і смачне (елітна кава або чай, подарунковий "їстівний" букет зі смаколиків - підібраних індивідуально, улюблені солодощі, красиво оформлений набір з горішків чи сухофруктів тощо)

щось універсальне (подарунковий сертифікат у той чи інший магазин, або ж на певні категорії товарів чи послуг)

щось красиве (квіткова композиція, вазон із квіткою, картина тощо)

щось практичне (книжка, канцелярське приладдя, дрібна побутова техніка, аксесуари для комп'ютера тощо)

щось символічне, але корисне (чашка або термокухоль, настільна лампа, лазерна вказівка, великий фотоальбом, символічні товари для дому і т. ін.)

щось індивідуальне (іменна ручка чи щоденник, футболка з оригінальним принтом, кружка з фотографією класу, шкіряний кейс для документів з ініціалами тощо)

щось емоційне (подарунковий сертифікат на прогулянку верхи, заїзд на картингу, політ на параплані, курси екстремального водіння, квитки у театр і т. д.)

щось для душі та тіла (сертифікат на похід у салон краси, масажний салон тощо)

щось для саморозвитку (сертифікат на проходження того чи іншого курсу для самовдосконалення - малювання, гри на музичному інструменті, заняття спортом і т. д.)

Як бачимо, варіантів насправді безліч. Найголовніше - правильно обрати, щоб здивувати й порадувати, а не засмутити й образити.

До слова, гроші чи дорогі прикраси краще не дарувати. Такі презенти можуть викликати неоднозначну реакцію як вчителів, так і їхніх колег-педагогів та інших батьків.