Щедрость или скромность? Сколько денег дарить на свадьбу, чтобы быть идеальным гостем

Что советуют в сети

Общеизвестно, что давая согласие на участие в свадьбе, вы берете на себя ответственность поздравить будущих супругов не только словами, но и материально (подарком или определенной суммой денег).

Большинство пользователей тематических форумов и сайтов считают, что сейчас деньги - едва ли не самый лучший подарок на свадьбу.

Ведь на фоне полномасштабной войны и инфляции (существенного роста цен на все продукты и услуги) праздник обойдется молодоженам "в копеечку".

А вот относительно количества денег, которое стоит дарить, мнения несколько расходятся.

Каждый выбирает подарок сам (иллюстративное фото: Рixabay)

Сколько денег готовы дарить украинцы

Основные критерии при выборе суммы, наиболее часто встречающиеся среди сообщений и комментариев украинцев, можно свести к следующим пунктам:

способность самого человека выделить то или иное количество денег для подарка (чтобы финансов хватило на жизнь после праздника)

место (или даже город) в котором планируется свадьба

формат свадьбы

культурные традиции той или иной местности

степень близости человека к молодоженам (или к одному из них)

Учитывая это, украинцы готовы положить в конверт в среднем 100 долларов (или евро).

Кое-кто предлагает рассчитывать сумму, учитывая количество людей, от которых дарится конверт - по меньшей мере 500 гривен (а в идеале - 1000 гривен) с одного человека.

Те же, кто имеет более высокий уровень финансового обеспечения, считают, что соответствующим свадьбе подарком будет 500 долларов (или евро) и даже больше.

Как самостоятельно выбрать сумму подарка

"Идеальной" суммы свадебного подарка на самом деле не существует. Она может значительно варьироваться в зависимости от многих (в том числе и вышеупомянутых) факторов.

Если же следовать этикету и установившимся в обществе правилам, слишком дорогой подарок вручать так же неприлично, как и слишком дешевый.

Целесообразно будет при выборе суммы на подарок "просчитать" расходы молодоженов на одного человека. Приблизительная стоимость одного места на банкете обычно является основным индикатором, который определяет, сколько денег дарить.

Свадьба дешевой бывает редко (иллюстративное фото: Рixabay)

Если свадьба запланирована в нестандартных локациях и проводится, например, на пляже или лесной лужайке, можно просчитать услуги кейтеринга.

В то же время, когда формат свадьбы проще (обычное барбекю или небольшая вечеринка), дарить можно меньше.

В целом, при выборе подарка (или его суммы), рекомендуем обращать внимание на:

ваше собственное отношение к молодоженам (ведь если люди близки - часто хочется порадовать их и подарить больше)

количество человек (от которых вручается подарок)

формат празднования и расходы молодоженов на одного человека

финансовую состоятельность (как вашу, так и молодоженов)

В заключение нельзя забывать, что в нашей стране продолжается полномасштабная война с агрессором и даже копейки могут спасти жизнь защитников Украины.

Подумайте об этом во время выбора подарка. Ведь иногда лучше задонатить, чем дарить "все деньги мира" едва знакомым людям (как это часто бывает на свадьбах).