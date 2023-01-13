Щедра кутя на Старий Новий рік: кращий рецепт особливої страви

Кутю готують не тільки на Різдво

Кутя – унікальна українська страва, яку заведено готувати як мінімум тричі під час Святок – періоду зимових свят з Різдва і до Водохреща.

Якщо на Святвечір 6 січня готується "багата" кутя, то на Щедрий вечір, 13-го січня – "щедра". На відміну від першої, до другої куті можна додавати "скоромне", тобто підсмачувати страву вершковим маслом, молоком, вершками і навіть ароматним алкоголем.

Така кутя готується за тим же принципом: до звареного зерна (пшениці, перловки, рису – на ваш смак) додається мак, сухофрукти, мед чи цукор, узвар за бажанням. А замість рослинної олії страва може мати більш щедрий вершковий присмак завдяки додаванню масла до основи куті – зернової каші.

Рецепт щедрої куті

Кулінари радять всі інгредієнти для куті готувати окремо: з крупи варять розсипчасту кашу, родзинки і мак запарюють, горіхи підсмажують і подрібнюють.

З'єднують вже готові продукти перед подачею на стіл. Кутя повинна вийти рідкувата - вона так смачніша.

Інгредієнти:

400 г пшениці

200 г маку

100 г горіхів

100 г сухофруктів

100 г меду

2-3 столові ложки вершкового масла

Цукор - до смаку

Можна додати 1 столову ложку коньяку

Покрокове приготування

Переберіть пшеницю, промийте і до готовності відваріть у воді. Запарте і ретельно розітріть мак поки не утвориться молочко. Додайте до каші.

Обсмажте і подрібніть волоські горіхи, запарте родзинки і з'єднайте все разом, заправивши медом, і додавши масло.

За бажанням додайте коньяк - він дасть куті аромат.