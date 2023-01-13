UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Щедра кутя на Старий Новий рік: кращий рецепт особливої страви

Як приготувати кутю (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В ніч з 13 на 14 січня українці відзначать ще одне особливе свято – Старий новий рік. Вечір 13-го січня називається "щедрим" і має багаті традиції, в тому числі і кулінарні.

Дізнайтеся, як приготувати смачну кутю на свято – в матеріалі Styler нижче.

Кутю готують не тільки на Різдво

Кутя – унікальна українська страва, яку заведено готувати як мінімум тричі під час Святок – періоду зимових свят з Різдва і до Водохреща.

Якщо на Святвечір 6 січня готується "багата" кутя, то на Щедрий вечір, 13-го січня – "щедра". На відміну від першої, до другої куті можна додавати "скоромне", тобто підсмачувати страву вершковим маслом, молоком, вершками і навіть ароматним алкоголем.

Така кутя готується за тим же принципом: до звареного зерна (пшениці, перловки, рису – на ваш смак) додається мак, сухофрукти, мед чи цукор, узвар за бажанням. А замість рослинної олії страва може мати більш щедрий вершковий присмак завдяки додаванню масла до основи куті – зернової каші.

Рецепт щедрої куті

Кулінари радять всі інгредієнти для куті готувати окремо: з крупи варять розсипчасту кашу, родзинки і мак запарюють, горіхи підсмажують і подрібнюють.

З'єднують вже готові продукти перед подачею на стіл. Кутя повинна вийти рідкувата - вона так смачніша.

Інгредієнти:

  • 400 г пшениці
  • 200 г маку
  • 100 г горіхів
  • 100 г сухофруктів
  • 100 г меду
  • 2-3 столові ложки вершкового масла
  • Цукор - до смаку
  • Можна додати 1 столову ложку коньяку

Покрокове приготування

Переберіть пшеницю, промийте і до готовності відваріть у воді. Запарте і ретельно розітріть мак поки не утвориться молочко. Додайте до каші.

Обсмажте і подрібніть волоські горіхи, запарте родзинки і з'єднайте все разом, заправивши медом, і додавши масло.

За бажанням додайте коньяк - він дасть куті аромат.

Раніше ми писали, як і коли правильно готувати багату, щедру і голодну кутю.

Також читайте, які інгредієнти не можна додавати в кутю, щоб її не зіпсувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецептикутья