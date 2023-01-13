Щедрая кутья на Старый новый год: лучший рецепт особенного блюда

В ночь с 13 на 14 января украинцы отметят еще один особый праздник – Старый Новый год. Вечер 13 января называется "щедрым" и имеет богатые традиции, в том числе и кулинарные.

Узнайте, как приготовить вкусную кутью на праздник – в материале Styler ниже.

Кутью готовят не только на Рождество

Кутья – уникальное украинское блюдо, которое принято готовить как минимум трижды во время Святок – периода зимних праздников с Рождества и до Крещения.

Если на Святвечер 6 января готовится "богатая" кутья, то на Щедрый вечер, 13 января - "щедрая". В отличие от первой, ко второй кутье можно добавлять "скоромное", то есть сдабривать блюдо сливочным маслом, молоком, сливками и даже ароматным алкоголем.

Такая кутья готовится по тому же принципу: к сваренному зерну (пшенице, перловке, рису – по вашему вкусу) добавляется мак, сухофрукты, мед или сахар, узвар по желанию. А вместо растительного масла блюдо может иметь более щедрый сливочный привкус благодаря добавлению масла к основе кутьи – зерновой каше.

Рецепт щедрой кутьи

Кулинары советуют все ингредиенты для кутьи готовить отдельно: из крупы варят рассыпчатую кашу, изюм и мак запаривают, орехи поджаривают и измельчают.

Соединяют готовые продукты перед подачей на стол. Кутья должна получиться жидкая – она так вкуснее.

Ингредиенты:

400 г пшеницы

200 г мака

100 г орехов

100 г сухофруктов

100 г меда

2-3 столовые ложки сливочного масла

Сахар – по вкусу

Можно добавить 1 столовую ложку коньяка

Пошаговое приготовление

Переберите пшеницу, промойте и до готовности отварите в воде. Запарьте и тщательно разотрите мак, пока не образуется молочко. Добавьте в кашу.

Обжарьте и измельчите грецкие орехи, запарьте изюм и соедините все вместе, заправив медом, и добавив масло.

По желанию добавьте коньяк – он даст кутье аромат.