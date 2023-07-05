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Ще одна загадка цивілізації майя. Вчені натрапили на древній "портал у потойбіччя"

Вчені зробили цікаве відкриття (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Вчені біля стародавнього міста Чичен-Іца у Мексиці знайшли "портал у потойбіччя", оточений скелетами людей і тварин. Цю знахідку датують епохою цивілізації майя.

Про це пише Dailystar.

Що відомо про моторошну знахідку

Поряд з "порталом" знайшли скелети, а також каное. Знахідку виявили на півострові Юкатан ще в 2021 році, коли дайвери досліджували підводну печеру на глибині 4,6 м.

Дослідники під час занурення в сенот Сан-Андрес знайшли 38 скелетних останків, включаючи кістки людської стопи, броненосця, собаки, індички та орла.

Тепер, через людську стопу та кістки броненосця, історики вважають, що каное, можливо, використовувалося майя для стародавнього ритуалу "переходу" мертвих у загробне життя, йдеться в прес-релізі Національного інституту антропології та історії

Зазначимо, що майя вважали броненосців "алюзією до входу в підземний світ".

Про що свідчать знахідки

"Збереглися зображення в кераміці майя, на яких броненосець виглядає як "табурет богів", які ставлять на нього свої ноги", - розповіла Александра Біар, археолог із Французького національного центру наукових досліджень.

Народ майя також вірив, що печери та сеноти були порталами в підземний світ, і використовував броненосців як "аватар" бога Л. Це божество, яке приймало форму ягуара. Воно вважалося одним із головних богів підземного світу й асоціювалося з дощем і блискавкою.

Барельєф із зображенням бога Л (скриншот)

Цей бог також носив накидку, прикрашену візерунком, схожим на панцир броненосця, і вважалося, що ця тварина служить проявом бога на Землі.

"Це буде прямо пов’язано з археологічними доказами, які спостерігаються в сеноті", - додав Біар.

Каное, знайдене поряд із кістками, також натякає на те, що печера використовувалася як частина священного ритуалу - "дуже важкий" човен, схоже, не був розроблений для легкої навігації та водонепроникності.

Раніше ми розповідали про те, що древні міста майя приховують смертельну небезпеку.

Читайте також про те, що насправді думали майя про кінець світу.

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