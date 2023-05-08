Вчені виявили несподівану небезпеку, яка ховається у стародавніх містах майя: що відомо

Стародавні міста майя не перестають дивувати як археологів, так і туристів, які щорічно відвідують їх тисячами. Зараз вчені заявляють, що під поверхнею ґрунту цих давніх поселень ховається несподівана небезпека - забруднення ртуттю.

Які небезпеки приховують древні міста майя

Дослідники виявили, що це забруднення під стародавніми містами не є сучасним. Науковці запевняють, це результат широкого використання давньою цивілізацією ртуті та продуктів, що містять ртуть, приблизно між 250 і 1100 роками н.е.

Є райони, де забруднення настільки серйозне, що сьогодні може становити загрозу для здоров’я археологів.

"Забруднення довкілля ртуттю зазвичай спостерігається в сучасних міських районах і промислових ландшафтах. Виявлення ртуті, похованої глибоко в ґрунтах і відкладеннях у стародавніх містах майя, важко пояснити, поки ми не почнемо розглядати археологію регіону, яка говорить нам, що майя використовували ртуть протягом століть", - каже доктор Дункан Кук, доцент кафедри географії Австралійського католицького університету.

Залишки древніх міст майя (фото: Вікіпедія)

Давнє антропогенне забруднення

Вчені дослідили, що забруднення ртуттю у різних регіонах має різну концентрацію. Вона коливається від 0,016 проміле в Актункані до 17,16 проміле в Тікалі. Для порівняння, поріг токсичного впливу для ртуті в осадових відкладеннях визначається як 1 ppm.

Автори дослідження підкреслюють, що запечатані посудини, наповнені "елементарною" (тобто рідкою) ртуттю, були знайдені в кількох місцях майя, наприклад, у Кірікуа в Гватемалі, Ель-Параїсо в Гондурасі та колишньому мультиетнічному мегаполісі Теотіуакан у Центральній Мексиці.

В інших місцях регіону майя археологи знайшли предмети, намальовані фарбами, що містять ртуть, в основному виготовленими з мінералу кіноварі.

Дослідники дійшли висновку, що стародавні майя часто використовували кіновар і ртутьвмісні фарби та порошки для декору. Потім ця ртуть могла вимиватися з внутрішніх двориків, підлоги, стін і кераміки, та поширюватися в ґрунт і воду.

"Для майя ці предмети могли містити "силу душі", яка перебувала в крові. Отже, блискучий червоний пігмент кіноварі був неоціненною та священною речовиною, але водночас і смертоносною. І цей "спадок" досі зберігається в ґрунтах навколо міст майя", - розповів доктор Ніколас Даннінг, професор Університет Цинциннаті.

Залишки древніх міст майя (фото: Вікіпедія)

Оскільки ртуть рідко зустрічається у вапняку, який лежить під більшою частиною регіону майя, вчені припускають, що елементарна ртуть і кіновар, знайдені на місцях майя, могли бути спочатку видобуті з відомих родовищ на північних і південних границях стародавнього світу майя та імпортовані в міста торговцями.

Небезпека для здоров'я

Уся ця ртуть становила б небезпеку для здоров’я стародавніх майя: наприклад, наслідки хронічного отруєння ртуттю включають пошкодження центральної нервової системи, нирок і печінки, а також викликають тремор, погіршення зору та слуху, параліч і психічні проблеми.

Цікаво, що один з останніх правителів майя в Тікалі, Темне Сонце, який правив близько 810 року н. е., зображений на фресках патологічно огрядним. Ожиріння є відомим ефектом метаболічного синдрому, який може бути спричинений хронічним отруєнням ртуттю.

Вчені наголошують, що потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, чи ртуть мала великий вплив при соціокультурних змінах і тенденціях у світі майя, наприклад у кінці класичного періоду.