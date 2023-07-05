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Еще одна загадка цивилизации майя. Ученые наткнулись на древний "портал в потусторонний мир"

Ученые сделали интересное открытие (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Ученые возле древнего города Чичен-Ица в Мексике обнаружили "портал в потусторонний мир", окруженный скелетами людей и животных. Эту находку датируют временами цивилизации майя.

Об этом пишет Dailystar.

Что известно о жуткой находке

Рядом с "порталом" нашли скелеты, а также каноэ. Находку обнаружили на полуострове Юкатан еще в 2021 году, когда дайверы исследовали подводную пещеру на глубине 4,6 м.

Исследователи во время погружения в сенот Сан-Андрес обнаружили 38 скелетных останков, включая кости человеческой стопы, броненосца, собаки, индейки и орла.

Теперь, из-за человеческой стопы и костей броненосца, историки считают, что каноэ, возможно, использовалось майя для древнего ритуала "перехода" мертвых в загробную жизнь, говорится в пресс-релизе Национального института антропологии и истории

Отметим, что майя считали броненосцев "аллюзией ко входу в подземный мир".

О чем свидетельствуют находки

"Сохранились изображения в керамике майя, на которых броненосец выглядит как "табурет богов", которые ставят на него свои ноги", - рассказала Александра Биар, археолог из Французского национального центра научных исследований.

Народ майя также верил, что пещеры и сеноты были порталами в подземный мир, и использовал броненосцев как "аватар" бога Л. Это божество, которое принимало форму ягуара. Оно считалось одним из главных богов подземного мира и ассоциировалось с дождем и молнией.

Барельеф с изображением бога Л (скриншот)

Этот бог также носил накидку, украшенную узором, похожим на панцирь броненосца. Считалось, что броненосец служит проявлением бога на Земле.

"Это будет напрямую связано с археологическими доказательствами, которые наблюдаются в сеноте", - добавил Биар.

Каноэ, найденный рядом с костями, также намекает на то, что пещера использовалась как часть священного ритуала - "очень тяжелая" лодка, похоже, не была разработана для легкой навигации и водонепроницаемости.

Раньше мы рассказывали о том, что древние города майя скрывают смертельную опасность.

Читайте также о том, что на самом деле думали майя о конце света.

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