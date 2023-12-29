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Ще одна величезна втрата! Помер відомий художник-неоавангардист Ігор Янович

Ігор Янович (фото: Facebook/logovav)
Автор: Василина Копитко

Сучасний художник Ігор Янович помер у 79-річному віці. Митець належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва. Його картини експонували на понад 70 виставках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію артцетру Ya Gallery Lviv у Facebook.

Творчий доробок Ігоря Яновича

"З невимовним сумом повідомляємо про смерть Ігоря Яновича. Величезна втрата для нас, для всього українського та світового мистецтва. Класик українського сучасного мистецтва, він належав до неоавангардистів та представників абстрактного мистецтва. Виставки Яновича відбувалися не тільки в Україні, а також в музеях та галереях закордоном: Польща, Німеччина, Литва, Греція та інші країни", - йдеться у повідомленні.

У галереї наголосили, що мистецтво Яновича мало вплив на багато поколінь художників. Останні двадцять років він плідно працював, створюючи власні проєкти та співпрацюючи з "Я Галерея".

"В часи повномасштабного вторгнення він дуже гостро відчував та відображав у власній творчості події, що відбуваються у нашій країні. Ми назавжди вдячні Ігорю Яновичу за його величезний внесок в розвиток українського сучасного мистецтва. Назавжди памʼятаємо і любимо", - написали у галереї.

Ігор Янович (фото: Ya Gallery Lviv)

Ігор Янович народився 1944 року в Києві, але більшу частину життя провів у Львові. Він навчався на кафедрі художньої кераміки у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. 

У 1986 році став членом Спілки художників СРСР. Його картини показували на 70 виставкових проєктах в Україні та за кордоном. Також художник мав 25 персональних експозицій. 

За місяць до повномасштабного вторгнення у Яновича померла дружина, він дуже важко переживав цю втрату. Художник сам зізнавався, що він створював картини заради "психотерапії під час війни". 

Поки про причину смерті художника не повідомляють.

Роботи Ігоря Яновича (фото: art.lviv-online.com/ihor-yanovych)

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